Une récente enquête de YouGov auprès des consommateurs britanniques a révélé que seuls 12 % d'entre eux souhaitaient changer de smartphone au bout de deux ans ou moins. 27 % des personnes interrogées souhaitent utiliser leur téléphone pendant deux à trois ans et 23 % pendant trois à quatre ans. Enfin, 19 % souhaitent pouvoir utiliser leur smartphone pendant une demi-décennie ou plus !Ces chiffres concernent tous les utilisateurs de smartphones, mais des tendances similaires peuvent être observées lorsque les données sont ventilées par budget. 46 % des utilisateurs de smartphones haut de gamme ont également déclaré qu'ils aimeraient utiliser leur téléphone pendant trois ans ou plus, et 10 % pendant cinq ans ou plus.Comme on pouvait s'y attendre, 24 % des utilisateurs de smartphones bon marché ont également mentionné une durée d'utilisation de plus de cinq ans. Toutefois, ce qui est vraiment inattendu, c'est que l'écart entre les utilisateurs de téléphones bon marché et les utilisateurs de téléphones haut de gamme n'est pas beaucoup plus important.Cela prouve que les utilisateurs de smartphones, quel que soit leur budget, souhaitent que leurs appareils durent plus longtemps qu'ils ne l'auraient fait autrement. 36 % des utilisateurs de smartphones ont déclaré que leur principale priorité était la durabilité, car cela permet de prolonger la durée de vie de leurs appareils.Les équipementiers feraient bien de tenir compte de ces données. Elles révèlent une évolution du paysage parmi les consommateurs, la plupart d'entre eux préférant conserver leur téléphone le plus longtemps possible. Seuls 20 % d'entre eux ont déclaré que la disponibilité des mises à jour était un facteur qu'ils prenaient en compte lors de l'achat d'un smartphone.Source : YouGovQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle changer de smartphone au bout de deux ans est un gaspillage ?