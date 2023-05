Alors que la plupart des détaillants ont lutté pour maintenir leur part de marché, Apple a réussi à augmenter légèrement la sienne. Toutefois, cela s'explique davantage par le fait que l'entreprise a perdu moins de la moitié des autres fournisseurs que par un gain significatif de parts de marché. Malgré les difficultés rencontrées par l'industrie, Xiaomi a été le seul fournisseur principal à réaliser un changement annuel au 1er trimestre 2023. Ce changement est dû à un retour en force après un 1er trimestre 2022 déficient, ce qui montre que la stratégie de l'entreprise porte ses fruits.Selon Counterpoint Research, l'industrie européenne de la téléphonie mobile a connu un premier trimestre 2023 difficile, le fret ayant diminué de 22 % par an en raison de la persistance de conditions économiques difficiles. Les fortes hausses de prix, les prix des hypothèques et les dépenses en énergie, couplées aux tensions géopolitiques telles que le conflit russo-ukrainien, ont contribué à une stratégie conservatrice parmi les acheteurs en ce qui concerne les dépenses indépendantes.Le 1er intervalle de 2023 a marqué le trimestre le plus impuissant pour les ventes de téléphones Android dans la région depuis le 2e trimestre 2012, résultant de la chute prolongée du marché des téléphones Android. Les vendeurs doivent s'adapter à ces situations difficiles et fournir des solutions créatives qui s'alignent sur les choix croissants des clients s'ils espèrent réussir sur ce marché hautement concurrentiel.Jan Stryjak, AD (Associate Director) chez CR, met en lumière les hausses de prix incessantes qui ont plongé les acheteurs européens dans la détresse, poussant à un début difficile jusqu'en 2023 pour le marché des smartphones. Malgré cela, il y a eu quelques rayons de soleil. Samsung a pu conserver son rôle de directeur du marché, grâce au décollage victorieux de sa dernière suite Galaxy S23, surpassant ses prédécesseurs. Alors qu'Apple n'a réussi à obtenir qu'une légère part annuelle, elle a réussi à ne pas reculer autant que ses rivaux.Cependant, la star du spectacle a été la marque Xiaomi, le meilleur vendeur principal à montrer le changement de fret en guérissant d'un premier trimestre 2022 désastreux. Alors que le marché est de nouveau aux prises avec des incertitudes économiques et géopolitiques, les détaillants devront adopter des techniques innovantes pour rester en tête du jeu.En ce qui concerne les perspectives pour 2023, Stryjak a déclaré que, comme nous l'avions prévu, les circonstances difficiles ont persisté et se sont aggravées, émettant l'intervalle le plus défavorable pour le fret des téléphones Android en Europe depuis plus de dix ans. Malgré cela, il reste convaincu que le stress financier devrait se réduire au cours des prochains trimestres, ce qui devrait renforcer la confiance des consommateurs et permettre d'obtenir des résultats corrects pour le reste du cycle.Source : Counterpoint Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de ces recherches de Counterpoint crédibles ?