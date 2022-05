Le géant chinois des télécommunications et la startup QuantumCTeck, un fournisseur chinois de la technologie de l'information quantique (QIT), ont créé une coentreprise en 2021 pour développer la communication quantique et mettre sur le marché ce savoir-faire. Selon des informations rapportées par des médias locaux, des scientifiques chinois, dont certains faisaient partie de l'équipe fondatrice de QuantumCTeck, ont testé la distribution de clés quantiques avec Micius, connu comme étant le premier satellite quantique au monde lancé en août 2016. Selon les Chinois, cette technologie permet de mettre en place un chiffrement presque inviolable.Contrairement à la cryptographie traditionnelle, la technologie utilise des photons uniques dans des états de superposition quantique par lesquels la clé est intégrée pour garantir une sécurité inconditionnelle entre des parties distantes. La superposition quantique est un principe fondamental de la mécanique quantique, qui stipule que, à l'instar des ondes en physique classique, deux ou plusieurs états quantiques quelconques peuvent être additionnés. La communication est jugée "inviolable" par les scientifiques chinois, car toute tentative d'interception de la clé serait immédiatement connue de l'expéditeur et du destinataire.« Lorsqu'un utilisateur initie un chat sécurisé par le réseau quantique, une clé secrète sera générée au hasard pour vérifier son identité. Après la vérification, le réseau quantique générera une nouvelle clé en temps réel pour chiffrer les données vocales. La clé est générée de manière aléatoire. Elle est difficile à craquer et est détruite immédiatement après l'appel », a déclaré Zhang Rutong, ingénieur chez QuantumCTeck. Le service est disponible lorsque les expéditeurs et les destinataires utilisent le téléphone quantique. En outre, China Telecom avait testé en 2021 les appels Voix sur IP (VoIP) à chiffrement quantique via une carte SIM.Il avait également une application pour smartphone spécialement conçue pour exploiter cette technologie. Le Tianyi No 1 2022 peut réaliser la voix sur LTE (VoLTE) pour fournir des appels vocaux et des messages texte de haute qualité. D'après l'entreprise, les prototypes du produit sont maintenant sur le marché pour être testés dans certaines régions de Chine. Selon les rapports sur le sujet, le Tianyi No 1 2022 est le premier produit d'appel chiffré VoLTE équipé de la technologie d'information quantique de China Telecom, "Tianyi Quantum HD Secret Call".Le produit adopte la "triple protection" du téléphone mobile personnalisé national, de la carte SIM à sécurité quantique et de l'algorithme secret national. Grâce au support natif du terminal et des appels haute définition VoLTE, il offre aux utilisateurs une protection de sécurité intégrée "pipe-terminal-core". Selon les spécifications, l'appel secret haute définition "E-surfing quantum" ne réduit pas la clarté de la voix du service VoLTE télécom d'origine, et les utilisateurs peuvent passer des appels chiffrés directement via le clavier téléphonique. Le nouveau smartphone fonctionne grâce à un système d'exploitation basé dans le cloud.En matière de configuration de base, le Tianyi No 1 2022 est équipé de la puce Tanggula T770 de 6 nm de Ziguang Zhanrui, prend en charge le réseau 5G bimode SA+NSA, adopte un écran complet FHD de 6,5 pouces à perforation, prend en charge le brossage à grande vitesse de 90 Hz, intègre une grande batterie de 5000 mAh, et est équipé d'une caméra principale ultra-claire de 48 mégapixels, d'un objectif ultra-grand-angle de 120 degrés et d'un objectif indépendant de profondeur de champ pour le portrait, disponible en versions 6GB/8GB+128GB.En tant que téléphone mobile basé sur le cloud, le système d'exploitation cloud de Tianyi No 1 2022 offre de nombreuses adaptations d'applications. Dans le même temps, le mode "Tianyi cloud mobile phone" peut effectuer des appels téléphoniques locaux et permet de constituer un carnet d'adresses, d'écrire des messages texte, etc. Selon China Telecom, les utilisateurs peuvent surfer sur Internet et travailler sur le "téléphone mobile cloud", et les données des utilisateurs ne seront jamais perdues.China Telecom a ajouté que le Tianyi No 1 2022 peut configurer de manière flexible la puissance de calcul, le rendu, la vidéo haute définition et les capacités de découpage en tranches en fonction des besoins des utilisateurs afin de répondre à la personnalisation des utilisateurs de l'entreprise.Source : China TelecomQuel est votre avis sur le sujet ?