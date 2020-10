Un tiers des personnes dépensera moins pour les téléphones portables et autres gadgets au cours des deux prochaines années et neuf adultes sur dix pensent que l'achat du dernier smartphone est un "gaspillage d'argent" selon un récent sondage.Le sondage a été réalisé auprès de 2 000 Britanniques et a révélé que plus de la moitié d'entre eux en avaient "assez" d'essayer de se tenir au courant des dernières technologies. Et trois sur quatre ne sont plus prêts à payer une fortune pour les obtenir. En conséquence, près d'un tiers d'entre eux ont l'intention de dépenser moins pour les smartphones et autres gadgets au cours des deux prochaines années. Près des trois quarts se contentent d'acheter des modèles plus anciens et moins chers, tandis que la moitié achètera des technologies remises à neuf ou d'occasion afin de réaliser des économies.L'étude a été commandée par musicMagpie, un détaillant en ligne britannique qui achète et vend des appareils électroniques et des jeux informatiques d'occasion, des consoles, des livres, des films et de la musique. L'étude a vu le jour, car les chiffres du rapport annuel sur la dépréciation des téléphones de MusicMagpie ont révélé que les téléphones portables peuvent perdre jusqu'à 68 % de leur valeur d'achat initiale au cours des six premiers mois.Liam Howley de MusicMagpie a déclaré : « Avec la hausse des prix et le nombre croissant de nouvelles sorties, il est devenu très difficile pour les gens de se tenir au courant des dernières technologies. Comme le montre l'étude, les consommateurs sont fatigués des dépenses liées aux nouvelles technologies, de se faire dire "vous en avez besoin maintenant" et de devoir payer le prix fort ».L'étude a également révélé que 62 % d'entre eux se sentent même "obligés" d'acheter la dernière version parce que la durée de vie de la technologie a diminué. Et huit sur dix n'aiment pas se sentir poussés par les fabricants à suivre le rythme de la mode, préférant acheter leur technologie quand ils en ont besoin. 72 % des sondés évitent les nouvelles technologies, car ils pensent qu'elles ont tendance à contenir des bugs. Mais quatre cinquièmes des personnes interrogées ont même admis qu'elles ne voient pas vraiment la différence entre les anciens modèles et les nouveaux.OnePoll, une société d'études marketing basée sur des enquêtes et spécialisée dans les sondages en ligne et mobiles a mené l'étude. Cette dernière a révélé que 42 % des personnes interrogées ont également du mal à apprendre à utiliser les nouvelles technologies et préfèrent s'en tenir à ce qu'elles connaissent bien. Ainsi, lorsque le nouvel iPhone arrivera dans les rayons, 42 % des personnes interrogées ne sourcilleront pas et 10 % seulement seront "enthousiastes" pour la dernière version de la marque. Il est également apparu que 62 % des adultes s'inquiètent de l'impact sur l'environnement de l'arrivée constante de nouvelles technologies.Source : MusicMagpie Que pensez-vous de cette étude ? Trouvez-vous les résultats de cette dernière pertinents ?Quel smartphone utilisez-vous ?Quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à en acheter un tout nouveau ?