Marché mondial des smartphones-Q1-2023 Marché mondial des smartphones-Q1-2023

Samsung a été le seul fournisseur principal à se redresser d'un trimestre à l'autre et à revenir à la première place avec une part de marché de 22 %. Pendant ce temps, Apple est passé à la deuxième place avec une part de marché de 21 %, réduisant l'écart entre lui et Samsung, grâce à une forte demande pour sa série iPhone 14 Pro au premier trimestre 2023. Xiaomi s'est maintenu à la troisième place avec une part de marché de 11 %, aidé par le lancement de nouveaux produits vers la fin du trimestre, tandis que l'ajustement des stocks s'est poursuivi. OPPO et vivo ont renforcé leurs positions dans la région Asie-Pacifique et sur leurs marchés nationaux, représentant respectivement 10 % et 8 % des parts de marché.", a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys."."Tout", a commenté Toby Zhu, analyste chez Canalys.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?