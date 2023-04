Le passage aux smartphones a rendu ces appareils cellulaires encore plus utiles. Les gens avaient besoin d'un smartphone parce que c'est le genre d'objet qui peut potentiellement les aider à rester en contact et les aider dans leur vie sociale et professionnelle.Il y a aujourd'hui plus de smartphones que d'êtres humains dans le monde. Ou plutôt, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a désormais dépassé le nombre total de personnes vivant sur la planète.C'est ce qui ressort d'un rapport publié par l'Union internationale des télécommunications, qui a révélé qu'il y avait environ 8,58 milliards d'abonnements à des téléphones mobiles dans le monde. Ce chiffre est légèrement supérieur aux quelque 7,95 milliards de personnes recensées à l'heure actuelle.Pourtant, cela ne signifie pas que tout le monde possède un téléphone portable dans le monde. En effet, s'il y a 8,58 milliards d'abonnements au total, ceux-ci sont répartis entre 5,4 milliards d'utilisateurs dans le monde.Il reste donc près de 2,5 milliards d'individus qui n'ont pas de téléphone portable, ou du moins qui n'ont pas encore souscrit à un abonnement de téléphonie mobile.Ce fossé doit être comblé, faute de quoi les inégalités seront plus importantes à long terme. Le taux de croissance a légèrement diminué, mais nous pourrions commencer à entrer dans un monde où tout le monde est connecté si la tendance ne ralentit pas trop. L'avenir sera plus radieux si les téléphones portables deviennent aussi omniprésents qu'ils ont toujours été censés l'être.Source : StatistaQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette étude pertinente, ou utile ?Etes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : "" ?