L'iPhone 13 d'Apple est en tête et il représente 5 % du total des smartphones vendus en 2022

8 des 10 smartphones les plus vendus sont des iPhones

Il s'avère que le smartphone le plus vendu en 2022 n'est autre que l'iPhone 13 d'Apple. Il représentait 5 % du total des smartphones vendus, ce qui est assez stupéfiant puisque cela signifie qu'un téléphone sur vingt vendus au cours de l'année était un iPhone 13 ! L'Apple iPhone 13 Pro Max arrive en deuxième position avec une part de 2,6 %, suivi de l'Apple iPhone 14 Pro Max avec 1,6 %.Ceci étant dit, il est important de noter que Samsung a également réussi à entrer dans le top 5. Samsung est peut-être le seul grand fabricant de smartphones à pouvoir se mesurer à Apple, mais malgré cela, il n'a pu faire mieux que la quatrième place avec son Samsung Galaxy A13.Vient ensuite une série d'iPhones, à commencer par l'iPhone 13 Pro, qui occupe la 5e place. Samsung a réussi à faire une autre entrée dans la liste des dix premiers avec son Samsung Galaxy A03, mais il semble que ce soit le mieux que l'entreprise coréenne ait pu faire.Il convient de noter que les appareils de Samsung entrant dans cette liste ne sont pas ses modèles phares. Ses modèles abordables se vendent mieux, mais ce n'est pas le cas d'Apple. Chaque fois qu'Apple sort un smartphone haut de gamme, il devient immédiatement un best-seller. Et ce, malgré les hausses de prix drastiques observées dans tous les secteurs. Apple tient clairement le secteur des smartphones en étau et aucune autre entreprise, y compris Samsung, n'est en mesure de créer des smartphones haut de gamme capables de tenir la dragée haute à Apple en termes de ventes globales.Source : Counterpoint Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?