Les consommateurs affirment que perdre un smartphone est plus bouleversant qu'un accident de voiture, et les gens sont prêts à tout pour protéger leur smartphone, selon une étude de D3O.

La prévalence des smartphones dans le monde moderne a permis d'améliorer considérablement la qualité de vie, mais elle a également entraîné une augmentation de ce que l'on appelle la "nomophobie". Ce terme, qui désigne la phobie de ne pas avoir de téléphone portable, n'est pas reconnu par la communauté des psychologues, mais il est devenu une préoccupation alarmante pour une proportion non négligeable d'utilisateurs de smartphones dans le monde.
Selon une enquête menée par HostingAdvice en 2023, environ 33 % des Américains souffrent actuellement de nomophobie. Celle-ci peut entraîner des symptômes tels que la dépression et l'anxiété, et de nombreux nomophobes ont une peur quasi pathologique de perdre leur téléphone portable. Pour beaucoup, c'est le signe d'une dépendance croissante aux smartphones, et il s'avère que les hommes sont plus susceptibles d'en faire l'expérience que les femmes.
Récemment, une nouvelle étude de D3O suggère que beaucoup de gens sont prêts à tout pour protéger leur smartphone, même au détriment de leur sécurité, de leur argent ou de leur confort. La société internationale spécialisée dans la protection contre les chocs a interrogé des consommateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni et a découvert que les téléphones sont devenus tellement essentiels dans la vie quotidienne que certaines personnes seraient prêtes à sauter des repas, à rater des vols ou même à prendre des risques pour les sauver.
L'enquête a révélé que 38 % des personnes interrogées seraient prêtes à passer une journée entière sans manger si cela leur permettait de protéger leur téléphone. Un sur cinq a admis qu'il descendrait sur les voies du métro pour récupérer un appareil tombé, malgré le danger évident. Parmi les autres scénarios, 59 % ont déclaré qu'ils sauteraient tout habillés dans une piscine pendant un mariage, 56 % seraient prêts à grimper dans une benne à ordures et 54 % seraient prêts à repêcher un téléphone dans les toilettes d'un festival. Plus de la moitié ont déclaré qu'ils manqueraient un vol international plutôt que de laisser leur téléphone derrière eux.
Le poids émotionnel de la perte d'un téléphone a également été souligné. Un quart des personnes interrogées ont déclaré que perdre ou casser leur appareil serait plus bouleversant que d'avoir un accident de voiture ou de perdre brièvement leur enfant dans un supermarché. Près d'un tiers ont admis avoir pleuré lorsque leur téléphone s'est cassé, tandis que 38 % ont déclaré qu'ils préféreraient perdre leur portefeuille plutôt que leur téléphone. Plus de 70 % ont déclaré qu'un téléphone cassé les rendrait anxieux et frustrés.
« Votre téléphone n'est pas seulement un objet technologique, c'est votre lien avec vos amis, votre famille, votre travail, vos loisirs, vos souvenirs et toute votre vie », a déclaré Stuart Sawyer, PDG de D3O. « Notre étude montre que les gens sont prêts à tout pour sauver leur appareil, mais avec une protection adéquate, cela ne devrait pas être nécessaire. » Malgré les risques, beaucoup de gens ne font pas grand-chose pour protéger leur téléphone contre les dommages accidentels. L'étude a révélé que 62 % des utilisateurs utilisent une coque de téléphone, souvent choisie pour son style ou son prix plutôt que pour sa robustesse, mais 12 % ont admis ne pas utiliser de protection du tout.
Outre la protection physique, la sécurité logicielle est également importante. Un exemple, une femme a déclaré que peu de temps après le vol de son iPhone 13 Pro Max, elle n'avait plus accès à son compte Apple. Reyhan Ayas a déclaré qu'Apple n'était « pas du tout utile » après que 10 000 dollars ont été prélevés sur son compte bancaire. Un détective du NYPD a notamment déclaré : « Une fois que vous entrez dans le téléphone, c'est comme une boîte au trésor ».
Source : D3O
