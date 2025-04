L’utilisation d’un téléphone mobile basique peut-elle aider à guérir de l’abrutissement numérique qui résulte de l’hyper dépendance à la technologie ?

Un dumbphone rend plus intelligent, d’après une étude

A dumber smartphone makes you smarter—and happier.



Instead of browsing on their phone, people spent time socializing, exercising, and enjoying nature.



They could also focus better.



Not just correlational evidence. Causal evidence.



De nombreuses possibilités existent pour ce retour aux bases

Light phone 3. Anti social media phone pic.twitter.com/aKsgYGN8NW — fysal (@aksfysal) March 27, 2025



L'un des fabricants de dumbphones est la société new-yorkaise Light Phone. Légèrement plus intelligents que la norme pour ce type de produits, ses combinés permettent aux utilisateurs d'écouter de la musique et des podcasts, et sont reliés par Bluetooth à des écouteurs. Pourtant, l'entreprise s'engage à ce que ses téléphones « n'aient jamais de médias sociaux, de nouvelles "clickbait", d'e-mails, de navigateur Internet ou tout autre flux infini anxiogène ». L'entreprise affirme avoir enregistré sa meilleure année en termes de performance financière en 2021, avec des ventes en hausse de 150 % par rapport à 2020. Et ce, malgré le fait que ses combinés soient chers pour des dumbphones, les prix commencent à 99 $.Le cofondateur de Light Phone, Kaiwei Tang, explique que l'appareil a été initialement créé pour être utilisé comme un téléphone secondaire pour les personnes souhaitant faire une pause de leur smartphone pour un week-end par exemple, mais maintenant la moitié des clients de la firme l'utilisent comme leur appareil principal. « Si des extraterrestres venaient sur terre, ils penseraient que les téléphones portables sont l'espèce supérieure qui contrôle les êtres humains,. Et ça ne va pas s'arrêter, ça ne va faire qu'empirer. Les consommateurs se rendent compte que quelque chose ne va pas, et nous voulons offrir une alternative », dit-il. Kaiwei Tang ajoute que, étonnamment, les principaux clients de l'entreprise ont entre 25 et 35 ans. Il dit qu'il s'attendait à ce que les acheteurs soient beaucoup plus âgés.À coté du Light Phone, il ya le Punkt MP02 : un feature phone plus radical, et c’est le principal rival du Light Phone . Ensuite Mudita Pure : le principal atout de ce feature phone est son écran e-ink. Un écran de liseuse qui permet d’afficher un texte avec un rendu proche de celui du papier. Donc pas de lumière bleue qui réveille et bousille la rétine. Le Kapsys MiniVision 2: un dumbphone pour malvoyants, fabriqué en France ; Kapsys est une marque française spécialisée dans les téléphones pour personnes malvoyantes. Ils conservent un clavier physique, mais aussi un écran tactile et un système de vocalisation très efficace. Le Nokia 3310, la référence. En 2017, Nokia a refait le coup du 3310, mais en version 2.0. Un come-back remarqué. Eh oui, à leur sortie, les « nouveaux » 3310 étaient une volonté de surfer sur la nostalgie des indestructibles Nokia des années 90.Le professeur Sandra Wachter, expert en technologie et chercheur principal en intelligence artificielle à l'université d'Oxford, estime qu'il est compréhensible que certains d'entre nous recherchent des téléphones portables plus simples. « On peut raisonnablement dire qu'aujourd'hui, la capacité d'un téléphone intelligent à connecter des appels et à envoyer des messages courts est presque une caractéristique secondaire. Votre téléphone intelligent est votre centre de divertissement, votre générateur de nouvelles, votre système de navigation, votre agenda, votre dictionnaire et votre porte-monnaie », explique-t-elle.Elle ajoute que les smartphones « veulent toujours attirer votre attention » avec des notifications, des mises à jour et des nouvelles de dernière minute qui perturbent constamment votre journée. « Cela peut vous tenir en haleine, pourrait même être agité. Cela peut être accablant ». Le Pr Wachter ajoute : « Il est logique que certains d'entre nous recherchent désormais des technologies plus simples et pensent que les téléphones portables pourraient offrir un retour à des temps plus simples. Ils pourraient laisser plus de temps pour se concentrer pleinement sur une seule tâche et s'y consacrer de manière plus ciblée. Ils pourraient même calmer les gens. Des études ont montré que trop de choix peut créer du malheur et de l'agitation ».Possédez-vous un dumbphone ? Pour quelles raisons et usages ?Seriez-vous prêts à troquer votre smartphone pour un téléphone basique ? Pour quelles raisons ?