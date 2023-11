50 % - s'ils gagnaient au loto

26 % - S'ils trouvaient le partenaire idéal

23 % - S'ils ne devaient plus jamais travailler

22 % - Ils trouveraient l'emploi idéal

16 % - Ils pourraient vivre à l'étranger

41 % - médias sociaux

29 % - Services bancaires en ligne

28 % - Streaming TV/films

18 % - Jeux en streaming

13 % - Jeux d'argent en ligne

Imprimante photo mobile sans fil

Smartwatch de Samsung et Apple

Kit de désinfection de téléphone par UV

Contrôleur de jeu pour smartphone

Chargeur USB portable/banque d'alimentation

Écouteurs sans fil/oreillettes/AirPods

Abonnement à des applications de streaming pour la télévision et les films

Support de téléphone pour la conduite/le vélo/la course

Trépied pour téléphone selfie avec anneau lumineux

Haut-parleur portable Bluetooth

Le terme "nomophobie" (no mobile phone phobia) ou phobie de l'absence de téléphone portable a récemment trouvé un certain écho dans le monde de la santé mentale, avec des préoccupations concernant la dépendance excessive à l'égard de nos appareils intelligents, ce qui peut entraîner un stress important si nous devons nous en passer.Une nouvelle enquête de HostingAdvice auprès des consommateurs indique que seuls 30 % des répondants ont déclaré avoir entendu parler du terme Nomophobie. Mais une fois qu'on le leur a décrit, 44 % d'entre eux ont déclaré connaître au moins quelques nomophobes, et 14 % ont dit connaître des centaines de personnes atteintes de nomophobie.Fait peut-être plus révélateur, un tiers des Américains (33 %) interrogés se considèrent comme des personnes souffrant de nomophobie. Ce chiffre est plus élevé chez les hommes (39 %) que chez les femmes (28 %). Parmi eux, 23 % déclarent passer au moins 4 heures par jour sur leur téléphone, et 22 % entre 2 et 4 heures par jour.En outre, lorsqu'on leur demande ce qu'ils échangeraient pour ne plus jamais utiliser de téléphone portable, un nomophobe sur cinq déclare qu'il ne pourrait pas survivre sans téléphone portable (24 % de femmes contre 17 % d'hommes), mais d'autres renonceraient à leur téléphone si.. :L'enquête a révélé que 90 % des Américains interrogés ont déclaré qu'ils feraient leurs achats de Noël en ligne cette année, un quart d'entre eux (25 %) effectuant la totalité de leurs achats de Noël en ligne (30 % pour les hommes contre 20 % pour les femmes).En outre, l'enquête a révélé que la moitié des Américains (50 %) interrogés déclarent faire plus d'achats en ligne sur leur téléphone portable pendant les fêtes qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Les autres activités qui augmentent l'utilisation du téléphone portable pendant les vacances sont les suivantes :Pour les personnes qui utilisent constamment leur smartphone, il existe plusieurs produits que tout nomophobe souhaiterait certainement recevoir en cadeau pour les fêtes de fin d'année. Les experts en hébergement web de HostingAdvice ont dressé une courte liste de 10 suggestions de cadeaux de Noël pour les amis et la famille ayant des tendances nomophobes. Les idées de cadeaux vont des produits qui aident les gens à être plus efficaces dans l'utilisation de leur téléphone ou qui les aident à poser leur téléphone de temps en temps :