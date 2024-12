L'interdiction des smartphones à l'école améliore le sommeil et l'humeur : les enfants se couchent 50 minutes plus tôt, souffrent moins de dépression et d'anxiété, et se sentent mieux dans leur peau

Un rapport de 2023 de Common Sense Media révèle l'impact des médias et de la technologie sur les enfants et les familles. Les résultats montrent que les enfants et les adolescents sont inondés de notifications téléphoniques jour et nuit , à raison d'au moins 237 notifications par jour, alors que certains en reçoivent près de 5 000 en 24 heures. Ces résultats préoccupants ont poussé les administrations et les établissements scolaires à imposer des règles sur l'utilisation des smartphones.Récemment, des psychologues de l'université de York, qui ont testé l'impact des smartphones sur le comportement des enfants dans le cadre d'une nouvelle série documentaire en deux parties pour Channel 4, ont constaté qu'une interdiction à l'école avait un impact positif sur le sommeil et l'humeur. L'école basée à la Stanway School de Colchester a mis au défi un groupe d'élèves de huitième année de renoncer complètement à leurs smartphones pendant 21 jours.L'expérience, menée par le professeur Lisa Henderson et le docteur Emma Sullivan de l'université, a vu les élèves subir une série de tests, les experts surveillant leurs changements de comportement tout au long de la période, et répétant les tests à la fin des trois semaines pour conclure les effets que l'abandon du téléphone a réellement sur le cerveau, notamment sur le sommeil, le bien-être et la cognition.Les chercheurs ont constaté que les étudiants du groupe ayant renoncé à leur téléphone voyaient leur sommeil s'améliorer de façon notable. En moyenne, ils s'endormaient 20 minutes plus vite qu'avant l'interdiction et déclaraient se reposer une heure entière de plus chaque nuit.Les enfants du groupe "" se sont également couchés en moyenne 50 minutes plus tôt au cours des semaines d'interdiction par rapport à la semaine précédant l'interdiction. Par exemple, ils se sont couchés à 22 h 12 une semaine après l'interdiction, et à 23 h 02 la semaine précédant l'interdiction. Ces changements, qui ont été signalés par les participants eux-mêmes, ont également été vérifiés à l'aide d'appareils de suivi du sommeil.L'amélioration du sommeil semble également coïncider avec une amélioration de l'humeur. Les élèves du groupe ayant bénéficié de l'interdiction du téléphone ont signalé une réduction de 17 % des sentiments liés à la dépression et de 18 % des sentiments liés à l'anxiété, se sentant généralement moins bouleversés et moins nerveux. Les élèves qui ont mieux dormi ont même montré des changements dans leur rythme cardiaque, signe d'un meilleur bien-être.Le professeur Lisa Henderson, du département de psychologie de l'université, a déclaré : "Il est intéressant de noter que la recherche n'a pas montré d'améliorations significatives des capacités cognitives ; le groupe interdit de téléphone a montré une modeste augmentation de 3 % de la mémoire de travail, et il n'y a pas eu d'améliorations de l'attention soutenue. Les chercheurs suggèrent que ces résultats pourraient signifier que les changements dans les capacités cognitives pourraient prendre plus de temps que la période d'étude de 21 jours pour se matérialiser.Le Dr Emma Sullivan, du département de psychologie de l'université, a déclaré : "Ces résultats semblent confirmer les récentes décisions et propositions concernant l'utilisation des smartphones. L’opérateur de réseau mobile britannique EE a par exemple suggéré de "" afin de préserver leur bien-être. Les enfants de cette tranche d'âge sont mieux servis par un appareil aux capacités limitées, comme un téléphone qui ne permet que d'appeler et d'envoyer des SMS. Les smartphones sont acceptables pour les enfants âgés de 11 à 13 ans, mais le contrôle parental est indispensable, l'accès aux médias sociaux doit être limité et une application de partage familial est vivement conseillée.Mais pour certains, "" Une étude, publiée dans Nature Human Behavior, a montré que l'impact de l'utilisation des écrans sur le bien-être social et psychologique des enfants a été fortement exagéré, notamment à cause d'une utilisation de méthodes d'analyse moins rigoureuses. Les chercheurs ont conclu : "."Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?