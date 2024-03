Envoyé par Jonathan Haidt Envoyé par En tant que psychologue social ayant longtemps étudié le développement social et moral, je participe depuis des années à des débats sur les effets de la technologie numérique. Généralement, les questions scientifiques ont été formulées de manière assez étroite, afin qu'il soit plus facile de les traiter avec des données. Par exemple, les adolescents qui consomment davantage de médias sociaux présentent-ils des niveaux de dépression plus élevés ? L'utilisation d'un smartphone juste avant le coucher nuit-elle au sommeil ? La réponse à ces questions est généralement positive, bien que la taille de la relation soit souvent statistiquement faible, ce qui a conduit certains chercheurs à conclure que ces nouvelles technologies ne sont pas responsables de l'augmentation gigantesque des maladies mentales qui a commencé au début des années 2010.

Envoyé par Jonathan Haidt Envoyé par L'intrusion des smartphones et des médias sociaux ne sont pas les seuls changements qui ont déformé l'enfance. Il existe un historique important, qui remonte aux années 1980, lorsque nous avons commencé à priver systématiquement les enfants et les adolescents de liberté, de jeux non surveillés, de responsabilités et de possibilités de prendre des risques, autant d'éléments qui favorisent la compétence, la maturité et la santé mentale. Mais le changement dans l'enfance s'est accéléré au début des années 2010, lorsqu'une génération déjà privée d'indépendance a été attirée dans un nouvel univers virtuel qui semblait sûr aux parents, mais qui est en fait plus dangereux, à bien des égards, que le monde physique.



Je pense que la nouvelle enfance basée sur le téléphone, qui a pris forme il y a environ 12 ans, rend les jeunes malades et les empêche de s'épanouir à l'âge adulte. Nous avons besoin d'une correction culturelle radicale, et ce dès maintenant.

Selon Haidt, depuis le début des années 2010, une détérioration soudaine et alarmante de la santé mentale des adolescents a été observée. Les taux d’anxiété, de dépression, d’automutilation et de troubles connexes chez la Génération Z (nés en 1996 et après) sont plus élevés que pour toute autre génération précédente. Haidt attribue cette tendance à la pénétration omniprésente des smartphones, qui ont permis aux jeunes d’emporter tout l’internet dans leur poche, accessible jour et nuit, modifiant ainsi leurs expériences quotidiennes et leurs parcours de développement cognitif et émotionnel.Haidt souligne également que les changements dans l’enfance ont commencé bien avant, dans les années 1980. Le psychologue met en lumière un autre aspect souvent négligé : la diminution progressive de l’autonomie et des expériences de jeu non supervisées chez les enfants. Depuis les années 1980, nous avons assisté à une surprotection croissante, privant les jeunes de la liberté d’explorer et de prendre des risques. Cette tendance, couplée à l’attrait des écrans, a créé un environnement où les interactions virtuelles supplantent les expériences réelles, essentielles au développement de compétences sociales et émotionnelles robustes.L’avènement des smartphones a accéléré ce changement, attirant une génération déjà privée d’indépendance dans un nouvel univers virtuel qui semblait sûr aux yeux des parents, mais qui est en réalité plus dangereux, à bien des égards, que le monde physique :Ci-dessous, les propos de Jonathan Haidt.L'enfance humaine est un apprentissage culturel prolongé avec des tâches différentes à des âges différents jusqu'à la puberté. Une fois que nous voyons les choses sous cet angle, nous pouvons identifier les facteurs qui favorisent ou entravent les bons types d'apprentissage à chaque âge.Pour les enfants de tous âges, l'un des moteurs les plus puissants de l'apprentissage est la forte motivation de jouer. Le jeu est l'œuvre de l'enfance, et tous les jeunes mammifères ont la même tâche : câbler leur cerveau en jouant vigoureusement et souvent, en pratiquant les mouvements et les compétences dont ils auront besoin à l'âge adulte. Les chatons jouent à sauter sur tout ce qui ressemble à une queue de souris. Les enfants humains joueront à des jeux tels que le tag ou le jeu du requin et du vairon, qui leur permet d'exercer à la fois leurs compétences de prédateur et leurs compétences d'évitement du prédateur. Les adolescents pratiqueront des sports avec plus d'intensité et intégreront le jeu dans leurs interactions sociales - flirt, taquineries et plaisanteries internes qui lient les amis entre eux. Des centaines d'études sur les jeunes rats, les singes et les humains montrent que les jeunes mammifères veulent jouer, ont besoin de jouer et finissent par souffrir de troubles sociaux, cognitifs et émotionnels lorsqu'ils sont privés de jeu.Les enfants et les adolescents doivent prendre des risques et échouer souvent dans des environnements où l'échec n'est pas très coûteux. C'est ainsi qu'ils étendent leurs capacités, surmontent leurs peurs, apprennent à évaluer les risques et à coopérer pour relever plus tard des défis plus importants. La possibilité permanente de se blesser en courant, en explorant, en jouant à la bagarre ou en entrant dans un conflit réel avec un autre groupe ajoute un élément de frisson, et le jeu à sensations fortes semble être le plus efficace pour surmonter les angoisses de l'enfance et développer des compétences sociales, émotionnelles et physiques. Le désir de risque et de sensations fortes augmente à l'adolescence, lorsque l'échec peut avoir des conséquences plus graves. Les enfants de tous âges doivent choisir le risque qu'ils sont prêts à prendre à un moment donné. Les jeunes qui n'ont pas la possibilité de prendre des risques et d'explorer de manière indépendante deviendront, en moyenne, des adultes plus anxieux et moins enclins à prendre des risques.L'enfance et l'adolescence humaines se sont développées en plein air, dans un monde physique plein de dangers et d'opportunités. Ses activités principales - le jeu, l'exploration et la socialisation intense - n'étaient en grande partie pas supervisées par les adultes, ce qui permettait aux enfants de faire leurs propres choix, de résoudre leurs propres conflits et de s'occuper les uns des autres. Les aventures et l'adversité partagées liaient les jeunes en de solides groupes d'amis au sein desquels ils maîtrisaient la dynamique sociale des petits groupes, ce qui les préparait à maîtriser plus tard des défis plus importants et des groupes plus vastes.Puis nous avons changé l'enfance.Face à ce constat, Haidt appelle à une révolution culturelle. Il est impératif de reconnaître l’importance vitale des interactions humaines réelles et du jeu physique pour le développement des enfants. Les parents et les éducateurs doivent trouver un équilibre entre l’intégration de la technologie dans l’éducation et la préservation des espaces pour l’exploration et la créativité sans entraves.Pour lui, il est essentiel de reconnaître l’importance de l’interaction humaine et du jeu physique dans le développement des enfants et de réduire leur dépendance aux appareils numériques. Les parents, les éducateurs et les décideurs doivent travailler ensemble pour créer un environnement plus sain et plus propice au développement des enfants à l’ère numérique.En tant que société, nous devons nous interroger sur les valeurs que nous transmettons aux générations futures. Sommes-nous prêts à sacrifier la richesse des expériences humaines pour la commodité des connexions numériques ? L’appel de Haidt à mettre fin à l’enfance basée sur le téléphone est un cri du cœur pour un retour à l’essentiel, pour un monde où nos enfants peuvent grandir en se sentant connectés non seulement à la technologie, mais aussi les uns aux autres et à la nature qui les entoure.L'article affirme que les résultats scolaires ont également commencé à chuter vers 2012, tout en citant des estimations selon lesquelles l'adolescent américain moyen passe sept à neuf heures par jour sur des activités basées sur l'écran. « Tout le reste de la journée d'un adolescent doit être réduit ou éliminé pour faire de la place à l'énorme quantité de contenu consommé... La principale raison pour laquelle l'enfance basée sur le téléphone est si néfaste est qu'elle met de côté tout le reste ». (Par exemple, il y a « l'effondrement du temps passé à interagir avec d'autres personnes en face à face »).L'article met en garde contre l'attention fragmentée, l'apprentissage perturbé, le retrait social et « le déclin de la sagesse et la perte de sens ». (« Ce détournement du contenu acculturant a créé une génération largement coupée des générations plus anciennes et, dans une certaine mesure, de la sagesse accumulée par l'humanité, y compris les connaissances sur la façon de mener une vie épanouie »).La solution proposée ?« Nous ne savions pas ce que nous faisions au début des années 2010. Aujourd'hui, nous le savons. Il est temps de mettre fin à l'enfance basée sur le téléphone ».L’appel de Haidt à mettre fin à l’enfance basée sur le téléphone est un rappel puissant que, malgré les avantages de la technologie, nous devons rester vigilants quant à son impact sur les plus vulnérables parmi nous : nos enfants. Il est peut-être temps de poser nos appareils et de regarder nos enfants - non pas à travers un écran, mais les yeux dans les yeux - pour leur offrir l’enfance qu’ils méritent, riche en apprentissages, en rires et en souvenirs inoubliables.Source : extrait dede Jonathan HaidtQue pensez-vous de la réflexion de Jonathan Haidt ? Vous semble-t-elle pertinente ou pas du tout ? 