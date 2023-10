Les smartphones sont devenus un compagnon constant dans la vie de nos adolescents. De la connexion avec la famille et les amis au divertissement et au bruit blanc littéral, les jeunes comptent sur leurs smartphones pour différents types de soutien, de relaxation et de distraction - à la maison et à l'école, et pendant le jour et la nuit.Cette année, Common Sense a concentré ses efforts de recherche sur l'écoute directe des jeunes concernant le rôle et l'impact des médias et de la technologie dans leur vie.Ce nouveau rapport comble une lacune dans la compréhension de la manière dont les adolescents utilisent réellement leurs smartphones, en combinant des données provenant des téléphones des enfants eux-mêmes avec les commentaires de notre Conseil consultatif de la jeunesse. Les adolescents nous ont dit que l'utilisation de leur smartphone est à la fois compliquée et puissante. Ils gèrent un barrage de notifications provenant des applications de leur téléphone, qui les assaillent presque en permanence. L'utilisation du téléphone à l'école est courante, mais les politiques ne sont pas uniformes. Les smartphones favorisent ou nuisent au sommeil, et des applications comme TikTok permettent d'accéder facilement et sans effort à des contenus personnalisés qui procurent à la fois détente et distraction.La bonne nouvelle, c'est que de nombreux jeunes sont devenus plus conscients de la manière dont leurs téléphones tentent de les attirer, et qu'ils prennent des mesures pour protéger leur bien-être numérique. Mais le modèle économique de ces applications et appareils repose sur le fait que les utilisateurs prennent leur téléphone et s'y engagent autant que possible, et il est clair que les jeunes ont du mal à fixer des limites. Pour aider les enfants à développer leur bien-être numérique, il faut le soutien des parents, des éducateurs et de l'industrie technologique elle-même.