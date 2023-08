Les professionnels de la santé qualifient TikTok de machine à dopamine

TikTok altère profondément la capacité d'attention des jeunes utilisateurs

Que font les entreprises de médias sociaux pour résoudre ce problème ?

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes accros à des vidéos de courte durée ? TikTok héberge un flux ininterrompu de vidéos de taille courte, offrant un contenu divertissant en 15 secondes à peine. Ce type de contenus a séduit le monde entier seulement quelques mois, après le lancement de TikTok en septembre 2016. Sa popularité inédite a conduit à des imitations de YouTube et d'autres, répandant le format vidéo rapide sur les smartphones des adolescents. Elle a également alimenté les problèmes de captation d'attention qui accompagnent ces clips. Et selon les chercheurs, ces problèmes ne font que s'aggraver avec le temps.Les experts estiment qu'au fils des ans, TikTok est devenu l'outil numérique le plus dangereux pour cerveau humain en raison du fait que l'application est devenue "une usine à dopamine". « TikTok est une machine à dopamine », note à Jargon John Hutton, pédiatre et directeur du Reading & Literacy Discovery Center à l'hôpital pour enfants de Cincinnati. La dopamine est un neurotransmetteur que le cerveau libère lorsqu'il attend une récompense. Elle procure un afflux de plaisir et en contrepartie de ce plaisir, la substance va demander au cerveau de continuer de consommer. TikTok jouerait sur cela afin de maintenir les utilisateurs connectés.« Lorsque vous défilez et que vous tombez sur contenu qui vous fait rire, votre cerveau reçoit une décharge de dopamine. Lorsque vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez rapidement passer à quelque chose qui produit plus de dopamine. En répétant ce cycle, vous pourriez finir par entraîner votre cerveau à désirer les récompenses que vous obtenez avec des contenus plus courts », a expliqué le Dr Sanam Hafeez, neuropsychologue, à Bustle, à New York. Les recherches sur l'influence de TikTok sur le cerveau n'en sont qu'à leurs débuts, mais les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ce domaine.Les conclusions d'une étude publiée au début du mois par l'université chinoise de finance et d'économie de Guizhou et l'université Western Michigan suggèrent que les vidéos TikTok et YouTube Shorts incitent les utilisateurs à vivre de "brèves émotions fortes", ce qui peut conduire au développement d'un comportement addictif. Cette étude s'est concentrée sur un échantillon d'étudiants et sur les raisons qui les poussent à utiliser de manière excessive des applications de partage de vidéos de courte durée. Les chercheurs ont averti que les parents devraient être "très préoccupés" par l'utilisation de TikTok par leurs enfants et l'interdire s'il le faut.Une autre étude publiée dans la revue Nature Communication en 2019 suggérait que notre "capacité d'attention collective" semblait se réduire en raison de la rapidité avec laquelle les gens consommaient du contenu sur les médias sociaux. Bien que l'étude ne parle pas explicitement de TikTok, les analystes ont déclaré qu'il s'agissait d'une étude pertinente qui suggère que l'application a affecté le cerveau des gens. Des parents ont signalé que leurs enfants ne peuvent plus regarder des longs métrages parce qu'ils ont l'impression que les films sont terriblement lents. Plus inquiétant encore, les enfants ont du mal à se concentrer sur leurs devoirs.Et lire un livre ? C'est à oublier. Alors, qu'arrive-t-il au cerveau des enfants ? « Il est difficile d'observer les tendances croissantes de la consommation de médias de tous types, du multitâche et des taux de TDAH [trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité] chez les jeunes sans conclure à une diminution de leur capacité d'attention », déclare Carl Marci, psychiatre au Massachusetts General Hospital de Boston. Selon les chercheurs, lorsque les jeunes font des activités qui nécessitent une concentration prolongée, comme la lecture, ils utilisent ce qu'on appelle "l'attention dirigée", une fonction qui commence dans le cortex préfrontal.C'est la partie du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Michael Manos, directeur clinique du Centre d'attention et d'apprentissage de la Cleveland Clinic Children's, a déclaré à propos des effets négatifs de TikTok : « l'attention dirigée est la capacité d'inhiber les distractions, de maintenir l'attention et de la déplacer de manière appropriée. Cela nécessite des compétences de niveau supérieur, comme la planification et l'établissement de priorités. Les enfants ont généralement des difficultés à utiliser l'attention dirigée, car le cortex préfrontal ne se développe pas complètement avant l'âge de 25 ans ».« Les environnements de TikTok, qui changent constamment, ne requièrent pas ce niveau d'attention soutenue. Si le cerveau des enfants s'habitue à des changements constants, il aura du mal à s'adapter à une activité non numérique où les choses n'évoluent pas aussi rapidement », ajoute Manos. Gloria Mark, auteur de "Attention Span : A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness, and Productivity", a expliqué que les jeunes [utilisateurs de TikTok et de YouTube Shorts] subissent "un endoctrinement culturel" qui les encourage à s'habituer et même à préférer ces types de changements de scène rapides et hautement stimulants.« Ainsi, il leur est de plus en plus difficile de prêter attention aux choses qui n'offrent pas une "gratification instantanée". Il y a tellement de forces qui s'unissent pour encourager les gens, en particulier les jeunes, à avoir une durée d'attention courte », a ajouté Mark.L'une des rares études scientifiques portant spécifiquement sur les effets de TikTok sur le cerveau s'est intéressée à Douyin, l'équivalent de TikTok en Chine, également développé par ByteDance. Elle a montré que les vidéos que le moteur de recommandation de l'application montre aux utilisateurs activent les centres de récompense du cerveau, par rapport aux vidéos d'intérêt général montrées aux nouveaux utilisateurs. « Nous supposons que les personnes ayant une faible capacité de maîtrise de soi ont plus de difficultés à détourner leur attention de leur stimulation vidéo préférée », ont écrit les chercheurs de l'université chinoise de Zhejiang.Pour corriger ce problème, certaines plateformes ont essayé de mettre en place des outils visant à limiter leur potentiel d'utilisation excessive des applications. Une porte-parole de TikTok a déclaré que l'entreprise souhaitait que les jeunes adolescents acquièrent très tôt des habitudes numériques positives et qu'elle avait récemment apporté des changements visant à limiter l'utilisation intensive de l'application. TikTok a apporté des modifications pour aider les adolescents à gérer le temps qu'ils passent à faire défiler des vidéos. La plateforme n'autorise plus les notifications push après 21 heures pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans.La plateforme crée aussi périodiquement des vidéos pour rappeler aux utilisateurs de faire une pause dans leur défilement, de sortir ou de prendre un en-cas. Alors que YouTube était connu pour ses vidéos généralement longues, le lancement de YouTube Shorts a également contribué à la dégradation de la capacité d'attention des jeunes utilisateurs. Pour répondre aux préoccupations des psychologues et des parents, Google, qui possède YouTube, a mis en place des dispositifs visant à limiter l'utilisation des vidéos par les personnes de moins de 18 ans, notamment en désactivant la lecture automatique pour les enfants et les adolescents.Des rappels pour faire une pause ou s'endormir sont également activés par défaut pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Les experts affirment toutefois que ces mesures ne suffisent pas. En réponse, Ivy Choi, porte-parole de YouTube, a déclaré que la recherche sur l'impact des contenus courts sur les jeunes n'en était qu'à ses débuts, mais que l'entreprise suivait de près l'évolution de la situation. « YouTube continuera à affiner l'expérience Shorts pour mieux répondre aux besoins des jeunes et de leurs familles, notamment en s'associant à des experts tiers pour éclairer notre travail », a déclaré Choi.Quel est votre avis sur le sujet ?