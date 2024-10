Huge day for stalkers everywhere. https://t.co/2ft9LtUsZJ — Rachel Tobac (@RachelTobac) October 16, 2024

Le paysage des réseaux sociaux a récemment été bouleversé par une série d’événements inattendus. Le réseau social Bluesky, fondé par Jack Dorsey, a atteint un jalon impressionnant de 10 millions de comptes. Cette croissance fulgurante est en grande partie due à l’interdiction de X (anciennement Twitter) au Brésil et aux controverses entourant les actions d’Elon Musk, qui semblent avoir contribué à la fuite des utilisateurs et des annonceurs de X.Des rapports révèlent qu'environ un demi-million de personnes ont abandonné la plateforme de médias sociaux X pour Bluesky après qu'elle a récemment annoncé son intention d'éliminer le blocage. L'application décentralisée de médias sociaux, qui a commencé comme un projet interne pour Twitter, a rapidement émergé comme l'une des alternatives les plus populaires à la plateforme X d'Elon Musk.Les récentes modifications apportées à la politique de X, notamment en ce qui concerne la fonction "blocage", ont contribué à ce changement. Annoncées pour la première fois en septembre, les modifications apportées au bouton de blocage sont désormais effectives. Selon les nouvelles règles, les utilisateurs bloqués peuvent toujours voir vos messages publics, mais ne peuvent pas s'engager avec eux en y répondant, en les aimant ou en interagissant d'une autre manière.Bien que les utilisateurs bloqués ne puissent pas interagir directement avec vous, ils peuvent toujours dialoguer avec les personnes qui vous suivent ou les commentateurs, et même faire des captures d'écran de vos publications pour les partager avec d'autres. La modification de la politique de blocage a incité une nouvelle vague d'utilisateurs à quitter X, dont beaucoup migrent vers Bluesky.En une seule journée, Bluesky a enregistré un afflux d'un demi-million de nouveaux utilisateurs à la suite de ces changements, qui s'ajoutent aux deux millions d'utilisateurs qui ont rejoint l'entreprise après qu'Elon Musk a temporairement fait interdire X au Brésil, une décision qui a depuis été annulée.Mais cette situation interroge : Pourquoi Bluesky, et non Meta de Facebook, est devenu l'alternative à X qui séduit au Brésil ? La combinaison de l'approche décentralisée de Bluesky et de son interface utilisateur similaire à celle de X semble attirer les Brésiliens vers la plateforme plutôt que vers Threads.Bien que les deux applications soient dépourvues de certaines fonctions disponibles sur X, Bluesky pourrait être plus attrayante pour les anciens utilisateurs de X qui préfèrent une interface familière et ne veulent pas repartir de zéro sur une nouvelle plateforme.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?