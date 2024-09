L’interdiction récente de X (anciennement Twitter) au Brésil a provoqué une migration massive des utilisateurs vers Bluesky , une plateforme de microblogging décentralisée. Cette décision, prise par le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes, a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre d’utilisateurs de Bluesky, qui a gagné un million de nouveaux utilisateurs en seulement trois jours. À l'approche de l'interdiction, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a apparemment fait ses adieux à ses adeptes de X en créant un lien vers ses autres comptes de médias sociaux, à commencer par Bluesky.Aujourd'hui, dans un message publié sur son propre réseau social, Bluesky a révélé qu'il avait ajouté deux millions de nouveaux utilisateurs au cours de la semaine dernière, ce qui représente une croissance considérable en si peu de temps pour une plateforme qui ne compte que 8,4 millions d'utilisateurs au total. L'annonce a été traduite en portugais, probablement parce qu'une grande partie de ces nouveaux utilisateurs viennent du Brésil.Si vous vous souvenez bien, le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême du Brésil a récemment ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet du pays de bloquer X après que le site web anciennement connu sous le nom de Twitter a refusé d'interdire des comptes spécifiques accusés de propager de la désinformation. M. Moraes a également ordonné à Apple et à Google de retirer X de leurs boutiques d'applications et d'infliger une amende de 50 000 R$ (8 900 $) aux personnes prises en flagrant délit d'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder au site web. La Cour suprême du Brésil vient de confirmer l'interdiction de X après que ses juges ont voté à l'unanimité en faveur de la mesure.Elon Musk, propriétaire de X, a accusé M. Moraes de détruire la démocratie « à des fins politiques ». Le site web a également créé un nouveau profil appelé « Alexandre Files », qui, selon lui, mettrait en lumière « les abus de la loi brésilienne commis par Alexandre de Moraes ».Après que X soit devenu inaccessible au Brésil, les utilisateurs du pays ont trouvé refuge ailleurs. Bluesky a connu une forte augmentation du nombre de likes et de posters quotidiens uniques, ainsi que du nombre de followers uniques, au cours des derniers jours du mois d'août. Bien que le site web ne soit pas encore aussi robuste que Twitter, il a récemment laissé entendre que la prochaine mise à jour majeure de son application comporterait des fonctions vidéo, ce qui pourrait contribuer à fidéliser ses nouveaux utilisateurs.Bluesky est un réseau social décentralisé qui a été précédemment financé et a été fondé en 2019 par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Le site Web a été lancé en tant que réseau social sur invitation uniquement, mais il s'est finalement ouvert au public plus tôt cette année. Il a également introduit de nouvelles fonctionnalités que la plupart des utilisateurs rechercheraient s'ils étaient décidés à quitter X, notamment la messagerie directe. Alors que les DM ne fonctionnaient qu'entre deux utilisateurs au moment du lancement, le site web a promis d'introduire la messagerie de groupe, la prise en charge des médias et le chiffrement de bout en bout « au fur et à mesure ».Dorsey a toutefois quitté le conseil d'administration de Bluesky en mai et a déclaré plus tard que le site web « répétait littéralement toutes les erreurs » qu'il avait commises lorsqu'il dirigeait Twitter.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que cette croissance du nombre d'utilisateurs de Bluesky se poursuivra dans les prochains jours ?