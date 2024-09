Pourquoi Bluesky devient-il une alternative à X qui séduit au Brésil ?

L’interdiction récente de X (anciennement Twitter) au Brésil a provoqué une migration massive des utilisateurs vers Bluesky, une plateforme de microblogging décentralisée. Cette décision, prise par le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes, a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre d’utilisateurs de Bluesky, qui a gagné un million de nouveaux utilisateurs en seulement trois jours , puis un million supplémentaire un jour plus tard. À l'approche de l'interdiction, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a apparemment fait ses adieux à ses adeptes de X en créant un lien vers ses autres comptes de médias sociaux, à commencer par Bluesky.L'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs a conduit certains d'entre eux à rencontrer une erreur « Ressources insuffisantes » alors que les ingénieurs de la plateforme s'efforçaient d'augmenter la capacité des serveurs pour répondre à la demande accrue.Bluesky est également devenue l'application la plus téléchargée au Brésil, dépassant de loin Threads, le rival X de Meta. Selon Appfigures, le nombre total de téléchargements de Bluesky a connu une hausse de 10 584 % le week-end dernier par rapport au précédent. Au Brésil, ils ont progressé de 1 018 952%, ce qui signifie que l'application n'était quasiment pas téléchargée avant l'indisponibilité de X.L'un des principaux facteurs qui poussent les Brésiliens à préférer Bluesky à Threads de Meta pourrait être son interface, qui ressemble beaucoup à X (anciennement Twitter). La familiarité de la mise en page et de la chronologie permet aux anciens utilisateurs de X de s’adapter rapidement sans avoir à réapprendre à naviguer sur une nouvelle plateforme.Bluesky se distingue par sa structure décentralisée, ce qui le rend plus résistant aux fermetures ou aux contrôles motivés par des considérations politiques. Contrairement à X, où la modération du contenu est centralisée, Bluesky permet aux utilisateurs de gérer eux-mêmes le contenu qu’ils voient. Cette autonomie accrue est particulièrement attrayante dans un contexte où les décisions politiques peuvent influencer l’accès aux plateformes sociales.En clair, une différence importante entre Bluesky et X est que Bluesky s'appuie sur les utilisateurs pour gérer le contenu, tandis que X s'occupe lui-même de la modération du contenu.Aussi, sur X, c'est l'algorithme de recommandation qui gouverne, alors que sur Bluesky, les utilisateurs peuvent davantage personnaliser leur fil d'actualités. Dans sa dernière version, Bluesky a intégré de nombreuses fonctionnalités visant à éviter les propos toxiques et le cyberharcèlement, comme la possibilité de cacher une réponse à un post à tous les utilisateurs. Des choix éditoriaux qui vont donc à l'opposé de ceux d'Elon Musk pour X, qui défend une liberté d'expression totale, quitte à tolérer la désinformation et la haine.Et pour ceux qui peuvent être dépaysés, nombreux sont les utilisateurs qui partagent des « starters packs », des liens permettant de suivre des comptes en « package », liés à un thème ou un domaine particulier (scientifiques américains, journalistes brésiliens...). Un ingénieur de Bluesky a récemment indiqué que le nombre de likes sur la plateforme s'élevait à 106,4 millions et que le nombre de followers atteignait 100,8 millions.La décentralisation de Bluesky présente plusieurs avantages notables. Tout d’abord, elle permet une plus grande diversité de contenu, car les utilisateurs peuvent choisir les communautés et les modérateurs qui correspondent le mieux à leurs intérêts et valeurs. De plus, la décentralisation réduit le risque de monopole et de contrôle excessif par une seule entité, favorisant ainsi une concurrence saine et une innovation continue dans le domaine des réseaux sociaux.Malgré ses nombreux avantages, Bluesky devra relever plusieurs défis pour maintenir sa croissance et sa popularité. La gestion de la modération du contenu dans un environnement décentralisé peut s’avérer complexe, nécessitant des outils et des politiques efficaces pour prévenir les abus et les comportements nuisibles. De plus, la plateforme devra continuer à innover et à s’adapter aux besoins changeants des utilisateurs pour rester compétitive face à d’autres alternatives émergentes.En outre, Bluesky, qui a levé 8 millions de dollars en juillet 2023, veut se distinguer du modèle tout publicitaire des autres plateformes sociales. Dotée d'un statut de « benefit corporation » (entreprise à mission), la société se refuse à commercialiser les données personnelles de ses utilisateurs. Elle a pour objectif de développer « un réseau social durable ».Elle se prive donc du marché de la publicité via lequel elle aurait pu capitaliser l'exode massif de X qui, de son côté, continue de perdre des annonceurs.Pour générer ses revenus, Bluesky mise sur la vente de noms de domaine (rattaché à un nom d'utilisateur), ce qui par ailleurs pourrait intéresser des marques. L'organisation compte développer par la suite d'autres services payants. « Nous allons expérimenter différents services et stratégies », avait-t-elle annoncé en juillet 2023.À l'instar de X, Bluesky offre des fonctionnalités telles que les likes, les reposts, les citations, les listes, les messages directs, les outils de recherche et les profils d'utilisateurs, mais il améliore également les capacités de X à d'autres égards. En tant que réseau social décentralisé, les utilisateurs peuvent créer leurs propres instances (serveurs qui exécutent Bluesky et se connectent à d'autres via le protocole AT), personnaliser leurs flux, s'abonner à des services de modération tiers et créer et partager des « packs de démarrage » qui renvoient à des ensembles d'utilisateurs recommandés à suivre. Dans une prochaine mise à jour, Bluesky prévoit également d'ajouter la prise en charge de la vidéo, selon l'entreprise.Un autre facteur à prendre en compte est la manière dont l'approche de Bluesky en matière de contenu et de modération diffère de celle de Threads.Même lorsqu'il s'agissait de Twitter, X a longtemps été connu comme un foyer de nouvelles de dernière heure et de débats politiques. Threads a adopté une approche opposée, déclarant qu'il ne recommanderait pas par défaut des contenus politiques sur sa plateforme. Au lieu de cela, Threads veut se rendre acceptable pour les marques et les influenceurs, à l'instar d'Instagram, car elle a l'intention de se monétiser à terme par le biais de publicités.Étant donné que l'interdiction de X au Brésil est liée à la politique - le pays voulait contrôler ce qui pouvait être dit sur la plateforme - il est probable que certains Brésiliens optant pour Bluesky voulaient rejoindre un réseau qui n'était pas centralisé et aussi facilement contrôlable. Sur des plateformes comme X, les décisions de modération sont laissées aux propriétaires du site, alors que sur les réseaux décentralisés, ce sont les utilisateurs qui sont aux commandes.Cette flexibilité, combinée à la facilité d'utilisation de Bluesky, pourrait faire de ce réseau une attraction plus importante que d'autres.Par exemple, bien que Mastodon offre son propre réseau décentralisé, la récente croissance du nombre d'utilisateurs due au Brésil s'est faite à une échelle beaucoup plus petite. Samedi dernier, le fondateur et PDG de Mastodon, Eugen Rochko, a déclaré que le service avait enregistré 4 200 inscriptions en provenance du Brésil, contre 152 inscriptions le 28 août, par exemple. Cela pourrait indiquer que les Brésiliens veulent plus que de la décentralisation : ils veulent aussi un lieu qui ressemble davantage à Twitter/X.Bluesky, conçue à l'origine pendant le mandat de Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter en 2019, vise à offrir une expérience ouverte et décentralisée des médias sociaux. Comme ActivityPub de Mastodon, Bluesky vise à permettre aux utilisateurs de passer d'un fournisseur Bluesky à l'autre et à offrir un plus grand contrôle sur le contenu affiché dans leurs flux. La combinaison de l'approche décentralisée de Bluesky et de son interface utilisateur similaire à celle de X semble attirer les Brésiliens vers la plateforme plutôt que vers Threads. Bien que les deux applications soient dépourvues de certaines fonctions disponibles sur X, Bluesky pourrait être plus attrayante pour les anciens utilisateurs de X qui préfèrent une interface familière et ne veulent pas repartir de zéro sur une nouvelle plateforme.Alors que les plateformes sociales continuent d’évoluer, il sera intéressant de voir comment Bluesky se positionnera à l’échelle mondiale. La plateforme a le potentiel de redéfinir la manière dont nous interagissons en ligne, en offrant une alternative plus libre et plus résiliente aux réseaux sociaux centralisés.Sources : Bluesky ( 1 2 ), Appfigure Quelles fonctionnalités de Bluesky trouvez-vous les plus attrayantes par rapport à X et Meta Threads ?Pensez-vous que la décentralisation des réseaux sociaux est l’avenir ? 