Conclusion et travaux futurs



Notre analyse montre que Bluesky a intelligemment capitalisé sur les conflits entre Twitter et deux de ses concurrents, tels que Threads et Mastodon. Avec de nombreux chevauchements et associations d'usage avec la base d'utilisateurs de Twitter, Bluesky s'est assuré une place dans le paysage concurrentiel.



Les nouvelles plateformes, telles que Threads, bénéficient initialement de l'effet "objet brillant", attirant les utilisateurs grâce à leur nouveauté. Toutefois, il est difficile de retenir ces premiers adeptes, surtout lorsque beaucoup d'entre eux restent actifs sur Twitter. Si certains obstacles à la migration initiale peuvent être de courte durée, l'attrait durable des plateformes établies comme Twitter est évident. Même si les utilisateurs expriment leur intention de changer de plateforme, une inertie profonde les maintient souvent ancrés, soit par habitude, soit en raison des lacunes perçues sur les plateformes plus récentes.





Dans nos travaux futurs, nous étudierons les attitudes à l'égard de Twitter et de son propriétaire. Alors qu'une partie des utilisateurs se languit de l'ancienne version de Twitter, différents segments de la base d'utilisateurs montrent déjà des niveaux très variés d'insatisfaction à l'égard du propriétaire de Twitter.



Nous étudierons également les déterminants structurels de la fidélité à la marque sur les plateformes sociales. Des facteurs tels que la conception de l'interface utilisateur, la lassitude à l'égard des médias sociaux, la prévalence de la désinformation et les interactions sociales propres à chaque plateforme peuvent fortement influencer les choix des utilisateurs. Pour valider ces résultats, nous mènerons des enquêtes en ligne à l'aide de panels optin.



Après le changement de propriétaire de Twitter (aujourd'hui X) et les changements de politique qui y ont été menés, de nombreux utilisateurs ont reconsidéré leur choix de médias sociaux et des plateformes comme Mastodon, Bluesky et Threads sont devenues des alternatives attrayantes dans la bataille pour les utilisateurs.Basée sur les données de plus de 14 000 utilisateurs qui ont migré vers ces plateformes au cours des huit premières semaines suivant le lancement de Threads, une étude menée par des chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona a examiné : (1) les attributs distinctifs des utilisateurs de Twitter qui ont migré, par rapport à ceux qui n'ont pas migré ; (2) les modèles de migration temporelle et les défis associés à une migration durable rencontrés par chaque plateforme ; et (3) la façon dont ces nouvelles plateformes sont perçues par rapport à Twitter.Cette étude s'est déroulée en trois étapes. Tout d'abord, les chercheurs ont examiné la migration d'un point de vue général, et pas seulement la migration individuelle. Ensuite, ils se sont appuyés sur l'analyse comportementale pour mettre en évidence le modèle de migration distinct de chaque plateforme. Enfin, l'équipe de recherche a utilisé un grand modèle de langage (LLM) pour discerner les positions à l'égard de chaque plateforme et les mettre en corrélation avec l'utilisation de la plateforme. Cette analyse approfondie a mis en lumière les schémas de migration dans un contexte de concurrence entre les plateformes de médias sociaux.Les conclusions de l'étude menée par les chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona sont présentées ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les conclusions de cette étude de l'Université d'État de l'Arizona sont crédibles ou pertinentes ?