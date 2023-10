Importante décroissance de X dans l’écosystème de l’information

Beaucoup de gens menacent de quitter Twitter. Peu d’entre eux l’ont réellement fait.



C’était déjà vrai avant le rachat de la plateforme par Elon Musk il y a un an. Mais le défilé de calamités depuis – réduction de la modération, débranchement des serveurs, rétablissement des comptes interdits, remplacement des coches vérifiées par des badges d'abonnement payants, limitation de l'accès aux sites d'information, imputation à la Ligue anti-diffamation pour le déclin de la publicité – a amené à prendre du recul, soit parce que la chronologie est toxique, soit parce que le site ne fonctionne tout simplement plus comme avant.



En avril dernier, la société a donné à NPR une raison de démissionner : elle a qualifié le réseau de « réseau américain de médias affiliés à l’État », une désignation qui était en contradiction avec la propre définition du terme donnée par Twitter. NPR a cessé de publier des actualités sur son compte le 4 avril. Une semaine plus tard, elle a publié sa dernière mise à jour : une série de tweets dirigeant les utilisateurs vers les newsletters, l'application et d'autres comptes de réseaux sociaux de NPR. De nombreuses stations membres à travers le pays, notamment KUOW à Seattle, LAist à Los Angeles et Minnesota Public Radio, ont emboîté le pas.



Six mois plus tard, on constate que les effets du départ de Twitter ont été négligeables. Une note distribuée au personnel de NPR indique que le trafic n'a chuté que d'un seul point de pourcentage à la suite du départ de Twitter, désormais officiellement renommé X, bien que le trafic de la plate-forme était déjà faible et représentait un peu moins de deux pour cent du trafic avant l'arrêt de la publication. (NPR a refusé une demande d'interview mais a partagé le mémo et d'autres informations). Alors que le compte principal de NPR comptait 8,7 millions d’abonnés et que le compte politique en comptait un peu moins de trois millions, « les mises à jour des algorithmes de la plateforme ont rendu de plus en plus difficile l’atteinte des utilisateurs actifs ; vous avez souvent constaté une baisse quasi immédiate de l'engagement après avoir tweeté et les utilisateurs ont rarement quitté la plate-forme », indique le mémo.



Il existe une vision de ces chiffres qui confirme ce que beaucoup d’entre nous soupçonnent depuis longtemps dans l’actualité : que Twitter n’en valait pas la peine, du moins en termes de trafic. « Cela représentait si peu de notre trafic Web, une quantité si marginale », déclare Gabe Rosenberg, rédacteur d'audience pour KCUR à Kansas City, qui a arrêté de publier sur Twitter en même temps que NPR. Mais Twitter n’était pas seulement une question de clics. La publication était un enjeu de table pour bâtir une réputation et une crédibilité, que ce soit en tant que média ou en tant que journaliste individuel. Être sur Twitter, c'était faire partie d'une conversation, et cette conversation pouvait éclairer des histoires ou fournir des sources. Lors des manifestations, en particulier, Twitter s'est avéré un outil indispensable pour suivre les organisateurs et les développements sur le terrain, ainsi que pour communiquer avec le grand public. Il est difficile d’abandonner ce type de connexion, mais il n’est pas impossible à remplacer. Beaucoup de gens menacent de quitter Twitter. Peu d’entre eux l’ont réellement fait.C’était déjà vrai avant le rachat de la plateforme par Elon Musk il y a un an. Mais le défilé de calamités depuis – réduction de la modération, débranchement des serveurs, rétablissement des comptes interdits, remplacement des coches vérifiées par des badges d'abonnement payants, limitation de l'accès aux sites d'information, imputation à la Ligue anti-diffamation pour le déclin de la publicité – a amené à prendre du recul, soit parce que la chronologie est toxique, soit parce que le site ne fonctionne tout simplement plus comme avant.En avril dernier, la société a donné à NPR une raison de démissionner : elle a qualifié le réseau de « réseau américain de médias affiliés à l’État », une désignation qui était en contradiction avec la propre définition du terme donnée par Twitter. NPR a cessé de publier des actualités sur son compte le 4 avril. Une semaine plus tard, elle a publié sa dernière mise à jour : une série de tweets dirigeant les utilisateurs vers les newsletters, l'application et d'autres comptes de réseaux sociaux de NPR. De nombreuses stations membres à travers le pays, notamment KUOW à Seattle, LAist à Los Angeles et Minnesota Public Radio, ont emboîté le pas.Six mois plus tard, on constate que les effets du départ de Twitter ont été négligeables. Une note distribuée au personnel de NPR indique que le trafic n'a chuté que d'un seul point de pourcentage à la suite du départ de Twitter, désormais officiellement renommé X, bien que le trafic de la plate-forme était déjà faible et représentait un peu moins de deux pour cent du trafic avant l'arrêt de la publication. (NPR a refusé une demande d'interview mais a partagé le mémo et d'autres informations). Alors que le compte principal de NPR comptait 8,7 millions d’abonnés et que le compte politique en comptait un peu moins de trois millions, « les mises à jour des algorithmes de la plateforme ont rendu de plus en plus difficile l’atteinte des utilisateurs actifs ; vous avez souvent constaté une baisse quasi immédiate de l'engagement après avoir tweeté et les utilisateurs ont rarement quitté la plate-forme », indique le mémo.Il existe une vision de ces chiffres qui confirme ce que beaucoup d’entre nous soupçonnent depuis longtemps dans l’actualité : que Twitter n’en valait pas la peine, du moins en termes de trafic. « Cela représentait si peu de notre trafic Web, une quantité si marginale », déclare Gabe Rosenberg, rédacteur d'audience pour KCUR à Kansas City, qui a arrêté de publier sur Twitter en même temps que NPR. Mais Twitter n’était pas seulement une question de clics. La publication était un enjeu de table pour bâtir une réputation et une crédibilité, que ce soit en tant que média ou en tant que journaliste individuel. Être sur Twitter, c'était faire partie d'une conversation, et cette conversation pouvait éclairer des histoires ou fournir des sources. Lors des manifestations, en particulier, Twitter s'est avéré un outil indispensable pour suivre les organisateurs et les développements sur le terrain, ainsi que pour communiquer avec le grand public. Il est difficile d’abandonner ce type de connexion, mais il n’est pas impossible à remplacer.

Conclusion

Le rapport indique que cette tendance négative n’est pas un phénomène isolé, mais qu’elle se manifeste sur le long terme. En comparant les neuf premiers mois de 2023 avec la même période en 2022, Similarweb a constaté que le trafic web de X avait baissé de 11,6% aux États-Unis et de 7% dans le monde. L’usage de l’application mobile de X aux États-Unis avait également baissé de 12,8% durant cette période.Bien que les États-Unis représentent environ un quart du trafic Web de X, d'autres pays ont également connu une baisse du trafic Web, notamment le Royaume-Uni (-11,6 %), la France (-13,4 %), l'Allemagne (-17,9 %) et l'Australie (-17,5 %).Le courant descendant n’est pas propre à X, d’autres réseaux sociaux de premier plan faisant également l’objet de comparaisons négatives. Au total, le trafic vers les 100 principaux réseaux sociaux et communautés suivis par Similarweb a diminué de 3,7 % d'une année sur l'autre en septembre. Mais rien de ce que Musk a fait ne semble s'être traduit par des améliorations durables pour mieux rivaliser avec les réseaux sociaux qui continuent de croître fortement, comme TikTok, dont le trafic web mondial a augmenté de 22,8 % en septembre, tandis que Facebook et Instagram ont enregistré respectivement une baisse de 10,4% et de 3,7%.Le seul point positif pour X serait l’augmentation du trafic sur la page de profil d’Elon Musk, qui est passé de 96% en un an. Musk est la personne la plus suivie sur X, avec 156,8 millions d’abonnés. Il a annoncé en juillet 2023 que Twitter serait rebaptisé X, dans le cadre de sa vision pour faire du réseau social une application “tout-en-un”, offrant une large gamme de fonctionnalités et de services au-delà du simple média social.X n’a pas encore communiqué officiellement sur les chiffres avancés par Similarweb. La dernière fois que le réseau social a publié ses statistiques d’utilisation remonte au premier trimestre 2022, où il revendiquait 259,4 millions d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU). Il s’agit d’une mesure qui ne prend en compte que les utilisateurs exposés à la publicité sur X.Il reste à voir si le changement de nom et de logo de X, ainsi que les nouvelles fonctionnalités annoncées par Musk, comme la possibilité d’envoyer des messages vocaux ou des vidéos en direct, permettront au réseau social de renverser la vapeur et d’attirer davantage d’utilisateurs et d’annonceurs.Selon Similarweb, X a perdu de son importance dans l’écosystème médiatique, notamment pour les sources d’information. Le rapport note que le New York Times recevait 3-4% de son trafic provenant de Twitter il y a trois ans, mais que ce chiffre est désormais inférieur à 1%. Bien entendu, X a commencé à limiter les liens vers le Times en août, aux côtés d’autres concurrents comme Bluesky et Threads. Cette semaine, X a également été accusé d'avoir limité les liens Patreon.À ce propos, concernant les droits voisins, Elon Musk est au centre d'une nouvelle bataille juridique concernant l'argent prétendument dû par X, la société anciennement connue sous le nom de Twitter. Une agence de presse internationale française, l'Agence France-Presse (AFP), a annoncé en août qu'elle avait intenté une action en justice devant le tribunal judiciaire de Paris pour contraindre X à fournir les données nécessaires à l'évaluation de l'indemnisation due aux utilisateurs de X partageant du contenu d'actualités AFP sur la plateforme .La seule réponse signalée par Musk à ce jour se trouve dans un message anciennement connu sous le nom de tweet.« C'est bizarre », a écrit Musk. « Ils veulent que nouspayions pour le trafic vers leur site où ils font des revenus publicitaires et nous ne le faisons pas ! »Musk n'est apparemment pas au courant d'une directive de l'Union européenne de 2019 accordant aux agences de presse des « droits voisins ». Ces droits ont été conçus pour réduire « l'écart de valeur » entre les éditeurs et les plateformes en ligne qui profitent de la promotion du contenu des éditeurs.« Ce droit a été instauré pour permettre aux agences et éditeurs de presse d’être rémunérés par les plateformes numériques qui conservent la plus grande partie de la valeur monétaire générée par la diffusion des contenus d’information », a rappelé l’AFP dans un communiqué.L’agence a indiqué qu’elle demandait au tribunal judiciaire de Paris d’ordonner en urgence à X de lui fournir les éléments nécessaires pour évaluer la rémunération qui lui est due au titre du droit voisin : « l’AFP reste inébranlable dans son engagement en faveur de l’adoption du droit voisin pour la presse, même quatre ans après l’adoption de la loi. La procédure judiciaire engagée aujourd’hui contre X s’inscrit dans cette démarche continue », a ajouté l’AFP.L'AFP a porté plainte pour droit d'auteur après s'être inquiétée du « refus manifeste » de X « d'engager des discussions concernant la mise en œuvre des droits voisins pour la presse », indique le communiqué de l'AFP. Au cours des discussions, l'AFP a déclaré que X devait partager des données qui aideraient l'agence de presse à calculer combien d'argent X devait pour avoir profité du contenu de l'actualité de l'AFP.Mais en réalité, l’importance de Twitter pour les éditeurs d’informations a toujours été surestimée. La nouvelle a peut-être éclaté sur Twitter, mais cela n'a jamais été une source de trafic importante. En fait, NPR a quitté la plateforme il y a six mois après que Musk ait commencé à la qualifier, ainsi que d’autres médias, de « médias affiliés à l’État ». Un rapport récent de Nieman indique que la perte de trafic de NPR après avoir quitté X a été « négligeable » : le trafic n’a diminué que d’un seul point de pourcentage, alors qu’il représentait auparavant un peu moins de 2 % du trafic global :Bien que le rapport n’inclue pas beaucoup de bonnes nouvelles pour X, il admet que l’application semble encore avoir du pouvoir :« ... D'une manière ou d'une autre, l'audience X/Twitter s'est érodée mais pas évaporée », a écrit David Carr, Senior Insights Manager de Similarweb.Cela mérite d’être noté, compte tenu de la concurrence accrue de nouveaux concurrents comme Bluesky, Post, Pebble, Spill, Mastodon et Threads.X contesterait probablement les conclusions de Similarweb, car ses dirigeants n’ont fait que vanter une augmentation du trafic, pas une baisse. La société a récemment déclaré que X voyait 500 millions de publications par jour, y compris le contenu original, les réponses et les republications, et a noté que X générait 100 milliards d'impressions par jour. Yaccarino a également partagé d'autres chiffres lors d'un événement en octobre, notant que les gens passent 14 % de temps en plus sur X, avec une augmentation de 20 % de la consommation de vidéos, et que 1,5 million de personnes s'inscrivent quotidiennement à X, soit une hausse de 4 % d'une année sur l'autre.Source : SimilarWeb Que pensez-vous du changement de nom et de logo de X? Est-ce une bonne stratégie marketing ou un coup de communication?Pensez-vous que X peut rivaliser avec les autres réseaux sociaux comme TikTok, Facebook et Instagram? Quelles sont les forces et les faiblesses de X par rapport à ses concurrents?Quelles sont les fonctionnalités ou les services que vous aimeriez voir sur X? Qu’est-ce qui vous inciterait à utiliser davantage X ou à y revenir si vous l’avez abandonné?Quel est le rôle d’Elon Musk dans le succès ou l’échec de X? Est-il un atout ou un handicap pour le réseau social? Comment évaluez-vous sa vision et son leadership pour X?Quel est l’impact de X sur l’information et la démocratie? Est-ce une source fiable et diversifiée d’information ou un vecteur de désinformation et de polarisation? Comment X peut-il améliorer la qualité et la crédibilité de son contenu?