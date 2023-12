À quelle fréquence les adolescents visitent-ils les plateformes en ligne ?

Comment l'utilisation des plateformes en ligne diffère-t-elle selon les groupes démographiques ?

Combien de temps les adolescents passent-ils en ligne ?

Utilisation des appareils : Smartphones, ordinateurs, consoles de jeux et tablettes

Malgré les gros titres négatifs et les préoccupations croissantes concernant l'impact des médias sociaux sur les jeunes, les adolescents continuent d'utiliser ces plateformes à des taux élevés - certains décrivant leur utilisation des médias sociaux comme "presque constante", selon l'enquête du Pew Research Center menée auprès des adolescents américains.L'enquête, menée du 26 septembre au 23 octobre 2023 auprès de 1 453 jeunes âgés de 13 à 17 ans, portait sur les médias sociaux, l'utilisation d'Internet et la possession d'appareils par les adolescents.Voici un aperçu des principales conclusions relatives aux plateformes en ligne :Environ neuf adolescents sur dix déclarent utiliser YouTube, ce qui en fait la plateforme la plus utilisée mesurée dans l'enquête.La majorité des adolescents âgés de 13 à 17 ans disent utiliser TikTok (63 %), Snapchat (60 %) et Instagram (59 %). Pour les adolescents plus âgés, de 15 à 17 ans, ces parts sont d'environ sept sur dix.Facebook a autrefois dominé le paysage des médias sociaux parmi les jeunes Américains, mais la part des adolescents qui utilisent le site a chuté de 71 % en 2014-2015 à 33 % aujourd'hui. Twitter, qui a été rebaptisé X en juillet 2023, a également vu sa base d'utilisateurs adolescents diminuer au cours de la dernière décennie, bien que ce déclin soit moins marqué que celui de Facebook.La proportion d'adolescents utilisant ces plateformes est restée relativement stable depuis le printemps 2022, date de la dernière enquête du Center sur ces sujets. Par exemple, le pourcentage d'adolescents qui utilisent TikTok est statistiquement inchangé depuis l'année dernière.Et pour la première fois, le Center a interrogé les adolescents sur l'utilisation de BeReal : 13 % d'entre eux déclarent utiliser cette application.En plus d'interroger les adolescents sur les types de plateformes qu'ils utilisent, il leur a également été demandé à quelle fréquence ils utilisaient cinq plateformes spécifiques : YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook.YouTube, la plateforme la plus utilisée dans le cadre de l'enquête, est également fréquemment visitée par ses utilisateurs. Environ sept adolescents sur dix déclarent visiter la plateforme de partage de vidéos quotidiennement, dont 16 % déclarent être sur le site presque constamment.Parallèlement, 58 % des adolescents sont des utilisateurs quotidiens de TikTok. Parmi eux, 17 % décrivent leur utilisation de TikTok comme quasi constante.Environ la moitié des adolescents utilisent Snapchat et Instagram quotidiennement. Ils sont un peu plus nombreux à déclarer utiliser Snapchat presque constamment qu'Instagram (14 % contre 8 %).Beaucoup moins d'adolescents déclarent utiliser Facebook quotidiennement (19 %), et seulement 3 % déclarent être sur le site presque constamment.Au total, un tiers des adolescents utilisent presque constamment au moins l'un de ces cinq sites, ce qui est similaire à ce qui a été constaté l'année dernière.Les adolescentes sont plus susceptibles que les garçons de déclarer qu'elles utilisent presque constamment TikTok (22 % contre 12 %) et Snapchat (17 % contre 12 %).En revanche, il n'y a que peu ou pas de différences entre les garçons et les filles qui déclarent utiliser presque constamment YouTube, Instagram et Facebook.Des différences sont également observées en fonction de la race et de l'origine ethnique dans le temps que les adolescents déclarent passer sur ces plateformes.Une plus grande proportion d'adolescents noirs et hispaniques déclarent être presque constamment sur YouTube, Instagram et TikTok, contre une plus petite proportion d'adolescents blancs qui disent la même chose.Les adolescents hispaniques se distinguent par leur utilisation de TikTok et de Snapchat. Par exemple, 32 % des adolescents hispaniques déclarent être presque constamment sur TikTok, contre 20 % des adolescents noirs et 10 % des adolescents blancs.Si certains sites sont couramment utilisés par tous les adolescents, il existe des différences en fonction du sexe, de la race et de l'origine ethnique, de l'âge et du revenu du ménage.Les adolescentes sont plus susceptibles que les adolescents de dire qu'elles utilisent Instagram (66 % contre 53 %). BeReal, TikTok, Snapchat et Facebook sont également plus utilisés par les adolescentes.En revanche, les adolescents sont plus susceptibles que les adolescentes d'utiliser Discord (34 % contre 22 %) et Twitch (22 % contre 11 %). De même, une plus grande proportion de garçons que de filles utilisent Reddit et YouTube.Huit adolescents noirs sur dix déclarent utiliser TikTok, contre 70 % des adolescents hispaniques et 57 % des adolescents blancs. Des écarts raciaux et ethniques sont également présents dans l'utilisation de Twitter : Les adolescents noirs sont plus susceptibles d'utiliser Twitter que les adolescents hispaniques ou blancs.En ce qui concerne WhatsApp, les adolescents hispaniques sont plus susceptibles que les adolescents noirs ou blancs de déclarer qu'ils utilisent la plateforme de messagerie.BeReal est la seule plateforme sur laquelle les adolescents blancs sont plus susceptibles d'utiliser que les adolescents noirs ou hispaniques.Les adolescents plus âgés sont plus susceptibles que les plus jeunes d'utiliser de nombreuses plateformes, notamment Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok et Reddit. Par exemple, alors que 68 % des adolescents âgés de 15 à 17 ans déclarent utiliser Instagram, cette proportion tombe à 45 % chez les adolescents âgés de 13 et 14 ans.Si les adolescents sont moins nombreux à utiliser Facebook, les enquêtes montrent régulièrement que l'utilisation reste plus importante chez les adolescents des ménages à faible revenu. Par exemple, 45 % des adolescents appartenant à des ménages gagnant moins de 30 000 dollars par an déclarent utiliser Facebook, contre 27 % de ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur ou égal à 75 000 dollars.Les écarts de revenus sont également présents dans l'utilisation de TikTok : Les adolescents des ménages à faible revenu sont plus nombreux à utiliser TikTok que ceux des ménages à revenu élevé (71 % contre 61 %).En comparaison, BeReal est plus couramment utilisé par les adolescents des ménages gagnant 75 000 dollars ou plus par an. Quelque 16 % des adolescents de cette catégorie déclarent utiliser cette application, contre environ un sur dix pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 75 000 dollars.En plus d'interroger les adolescents sur leur utilisation des médias sociaux, le temps qu'ils déclarent passer en ligne a également été examiné.Près de la moitié des adolescents déclarent utiliser l'internet "presque constamment". Ce chiffre est comparable à celui de l'année dernière, mais environ le double des 24 % qui avaient déclaré cela lors de l'enquête de 2014-2015.Dans l'ensemble, plus de neuf adolescents sur dix déclarent utiliser l'internet au moins une fois par jour.Comme c'était le cas dans les enquêtes précédentes du Center, le temps que les adolescents déclarent passer en ligne varie en fonction de la race et de l'appartenance ethnique.Alors que 55% des adolescents hispaniques et 54% des adolescents noirs déclarent être sur internet presque constamment, la part tombe à 38% chez les adolescents blancs.Les adolescents plus âgés, de 15 à 17 ans, sont un peu plus susceptibles que les plus jeunes d'être des utilisateurs quasi-constants de l'internet (50% contre 40%).Les adolescents d'aujourd'hui disposent de plusieurs moyens pour aller en ligne, se connecter aux autres et trouver des informations.L'enquête du Center révèle que la plupart des adolescents possèdent ou ont accès à un smartphone (95 %), à un ordinateur de bureau ou portable (90 %) ou à une console de jeux (83 %). Ils sont moins nombreux - mais tout de même une majorité de 65 % - à dire la même chose pour les tablettes.La possession d'un smartphone est presque universelle parmi les adolescents de sexe, d'âge, de race, d'ethnie et de milieu économique différents. En revanche, l'accès à un ordinateur à domicile reste moins courant dans les ménages à faibles revenus.Environ sept adolescents sur dix vivant dans des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 30 000 dollars (72 %) déclarent avoir accès à un ordinateur à domicile. Cette proportion augmente chez ceux dont le revenu annuel du ménage est compris entre 30 000 et 74 999 dollars (87 %) ou 75 000 dollars et plus (94 %).La possession d'une tablette est également moins fréquente chez les adolescents des ménages à faible revenu : 57 % d'entre eux déclarent avoir accès à une tablette à la maison, contre 67 % de ceux qui vivent dans les ménages aux revenus les plus élevés.La plupart des adolescents, garçons et filles, déclarent avoir accès à une console de jeux à la maison, mais les garçons sont plus nombreux à le dire que les filles (91 % contre 75 %).Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette enquête du Pew Research Center crédibles ou pertinents ?