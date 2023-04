Alors que de nombreuses jeunes filles affirment adorer ce qu'elles ont trouvé en ligne sur la plateforme, elles ont également été exposées au sectarisme et à l'envie d'en redemander.De même, la plupart des filles savent qu'elles en redemandent, même si la durée est plus longue que ce qu'elles avaient prévu, comme l'indique le rapport qui prend en compte les effets des tendances des médias sociaux sur les jeunes filles américaines.TikTok est en première ligne pour ce qui est du temps passé par les jeunes filles sur les applications de médias sociaux, et il y a des jours où les filles restent connectées pendant près de deux heures et demie. En outre, les chercheurs de l'université Brown et l'organisation à but non lucratif Common Sense Media ont révélé que YouTube est juste légèrement derrière et qu'il accapare également l'esprit des jeunes femmes.Snapchat et Messenger arrivent en troisième position avec 2 heures de connexion à l'application, tandis qu'Instagram arrive en quatrième position avec 90 minutes. De même, l'étude a montré que la plupart des jeunes filles interrogées avaient entre 11 et 15 ans et utilisaient quotidiennement non pas une, mais plusieurs applications.La plupart des filles affirment que l'impact des médias sociaux sur les personnes de leur âge a été positif. Près d'une personne sur quatre utilisant cette application, Snapchat et Instagram aurait subi des comparaisons négatives dans la société tout en subissant une pression pour apparaître comme la meilleure version d'elle-même dans la vie réelle.Parmi les personnes les plus vulnérables aux inconvénients des médias sociaux, on trouve des femmes présentant des symptômes de dépression modérés à graves. Elles pensaient que la vie serait beaucoup plus intéressante si elles ne laissaient pas les médias sociaux entrer dans leur vie. Il est intéressant de noter que la plupart d'entre elles utilisent ces applications quotidiennement et en permanence.En ce qui concerne spécifiquement l'application TikTok, 68 % des personnes interrogées ont ressenti un sentiment d'urgence à utiliser l'application, comme s'il s'agissait d'une addiction, alors que 33 % d'entre elles ne présentaient aucun symptôme de dépression.Un autre chercheur de haut niveau de l'université Brown a rapidement souligné que les femmes dépressives qui utilisaient Instagram avaient envie de mettre fin à leurs jours. Elles sont 69 % à ressentir la même chose avec TikTok et 64 % avec YouTube et Snapchat.Comme le soulignent les auteurs de cette étude, un grand nombre de femmes ont vraiment du mal à mener une vie normale. Elles voient de tels contenus en ligne et se laissent influencer, ce qui ne les aide pas mentalement.Source : Étude "Teens and Mental Health: How Girls Really Feel About Social Media" de Common Sense MediaQuel est votre avis sur le sujet ?Cette étude est-elle crédible ou pertinente selon vous ?