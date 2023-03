« D’ici quelques semaines, tous les comptes d'utilisateurs de moins de 18 ans se verront automatiquement appliquer une limite de 60 minutes de temps d’écran quotidien », indique TikTok dans un communiqué. Les responsables de l’application proposent donc que «Si la limite des 60 minutes est atteinte, l'adolescent sera invité à saisir un mot de passe pour continuer à consulter l'application, ce qui l'amènera à prendre l'initiative de prolonger ou non son temps sur la plateforme. » En d’autres termes, l’initiative de prise de la bonne décision est laissée à la personne à encadrer. Et justement TikTok prévoir de laisser aux adolescents la possibilité de désactiver les notifications en lien avec la limite de 60 minutes.C’est l’une des raisons pour lesquelles des internautes sont d’avis que la mesure est inutile. En sus, il y a que certains soulignent que les adolescents ne renseigneront pas leur âge véritable pour éviter d’avoir à recevoir des alertes.Le positionnement chinois sur des questions de cette nature laisse penser qu’il revient aux parents d’assurer l’encadrement de leur progéniture. C’est la raison pour laquelle le gouvernement chinois interdit aux jeunes de moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéo pendant plus de trois heures par semaine . L’interdiction aux adolescents de moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéo pendant plus de trois heures par semaine s’applique aux plateformes de jeux vidéo. Le régulateur leur impose de ne proposer des jeux en ligne aux mineurs que de 20 heures à 21 heures les vendredis, week-end et jours fériés. La manœuvre s’inscrit dans ce que les autorités du pays considèrent comme la lutte contre de « l’opium spirituel. »La posture chinoise contraste avec ceux de pays comme les USA où le gouvernement ne prend pas de position ferme. Résultat : les parents versent en aveux d’impuissance. « LN joue donc à Fortnite sur une base quasi-quotidienne depuis plusieurs mois et il devient très frustré et fâché lorsque ses parents tentent de limiter le temps qu’il passe à jouer. Lorsqu’il joue à Fortnite en réseau avec ses amis son langage est très agressif et vulgaire alors que dans la vie courante c’est un enfant sage et posé ayant un bon vocabulaire. Lorsqu’il perd il s'énerve et commence à jouer inlassablement jusqu’à ce que ses parents lui demandent d’arrêter, ce qui est une grande source de conflit. Dès qu’il invite des amis à la maison, la principale activité est de jouer à Fortnite alors que dans le passé c’était d’aller au parc, de jouer au basket, de jouer à cache-cache ou à des jeux de société, en hiver », souligne une plainte d’un parent en lien avec l’addiction de son fils au jeu Fortnite.La Chine tient donc une liste de jeux vidéo qu’un régulateur dédié passe en revue pendant des mois avant approbation. En fait, et c’est connu, le gouvernement chinois garde un œil très attentif sur tous les développements qui ont cours dans son espace cybernétique. Cette disposition lui permet de garder un œil sur la filière et donc sur les répercussions qu’elle est susceptible d’avoir sur sa société.Source : TikTok Quelle appréciation faites-vous de cette mesure de TikTok ? Utile ou inutile ?Le modèle chinois de contrôle de son espace cybernétique est-il exemple à suivre pour des cas de gestion de l’exposition des adolescents aux réseaux sociaux ? Que proposez-vous à la place ?Qui des éditeurs d’applications comme TikTok ou des parents devrait être le plus à blâmer ?