Ces retards peuvent concerner la communication, la motricité fine, la résolution de problèmes ou les compétences personnelles et sociales, selon l'étude publiée dans la revue JAMA Pediatrics.", a déclaré à MedPage Today le Dr Jason Nagata, professeur agrégé de pédiatrie à l'université de Californie à San Francisco.", a ajouté Nagata, qui n'a pas participé à l'étude.L'étude - qui a recruté des sujets entre juillet 2013 et mars 2017 - a porté sur plus de 7 000 enfants japonais et a mesuré combien d'heures par jour les enfants utilisaient des écrans à l'âge d'un an, sur la base des rapports de leurs mères. Les chercheurs ont également étudié les performances des tout-petits lors de plusieurs tests de développement à l'âge de 2 et 4 ans.L'étude a révélé qu'à l'âge de 2 ans, les enfants qui avaient passé jusqu'à quatre heures par jour devant un écran étaient jusqu'à trois fois plus susceptibles de présenter des retards de développement dans les domaines de la communication et de la résolution de problèmes.Les enfants qui passaient quatre heures ou plus devant un écran étaient presque cinq fois plus susceptibles d'avoir des capacités de communication sous-développées, deux fois plus susceptibles d'avoir des capacités personnelles et sociales sous-développées et près de deux fois plus susceptibles d'avoir des capacités motrices médiocres.Selon les chercheurs, à l'âge de 4 ans, les problèmes de communication et de résolution de problèmes étaient encore évidents.L'étude a également révélé que les mères des enfants qui passaient le plus de temps devant un écran étaient plus jeunes et plus souvent mères pour la première fois, qu'elles avaient un revenu et un niveau d'éducation plus faibles et qu'elles étaient plus susceptibles d'avoir souffert d'une dépression post-partum.Les experts ont rapidement mis en garde contre les limites de l'étude, notamment le fait que le temps passé devant un écran a été déclaré par les mères et qu'il n'a pas été ventilé par type, par exemple éducatif ou ludique.", a déclaré Nagata.", a ajouté M. Nagata.En outre, l'étude ne prouve pas qu'un temps d'écran supplémentaire entraîne des retards de développement.", a déclaré à MedPage Today le Dr Taku Obara, de l'université Tohoku au Japon.Source : Étude intitulée "Temps d'écran à l'âge de 1 an et retard de développement dans la communication et la résolution de problèmes à 2 et 4 ans" Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude pertinente, voire utile ?