Afin de mieux jouer le rôle positif d'Internet, de créer un bon environnement de réseau, de prévenir et d'intervenir dans le problème de la dépendance à Internet des mineurs et d'orienter les mineurs vers de bonnes habitudes d'utilisation d'Internet, conformément à la « Loi sur la sécurité des réseaux de la République populaire de Chine » et la loi sur la « protection des informations personnelles de la République populaire de Chine », la « loi de la République populaire de Chine sur la protection des mineurs » et d'autres lois, règlements administratifs, ainsi que les dispositions pertinentes sur la protection des mineurs, formule ce guide.



2. Champ d'application



Cette directive stipule les exigences de base que tous les types de terminaux mobiles intelligents, d'applications Internet mobiles (ci-après dénommées "applications") et de plates-formes de services de distribution d'applications Internet mobiles (ci-après dénommées "plates-formes de distribution d'applications") doivent respecter pour les mineurs, les exigences fonctionnelles et les exigences de gestion applicables au développement et à l'application du modèle mineur par les entités concernées telles que les fournisseurs de terminaux mobiles intelligents, les fournisseurs de programmes d'application et les fournisseurs de plates-formes de distribution de programmes d'application.

Cela aura-t-il un impact sur les grandes enseignes chinoises de la technologie ?

Les effets du temps d’utilisation des smartphones sur les enfants

La baisse des performances académiques : l’utilisation des smartphones peut distraire les enfants de leurs études et réduire leur concentration, leur mémoire et leur capacité d’apprentissage.

Comment limiter le temps d’utilisation des smartphones chez les enfants (sans nécessairement passer par une loi) ?

Fixer un temps maximum d’utilisation par jour, en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant. Par exemple, on peut suivre les recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie, qui suggère pas plus d’une heure par jour pour les 2 à 5 ans, pas plus de deux heures par jour pour les 6 à 12 ans, et pas plus de trois heures par jour pour les 13 à 18 ans.

Établir un horaire d’utilisation, en évitant les moments où l’enfant doit se concentrer sur ses études ou se préparer à dormir. Par exemple, on peut interdire l’utilisation des smartphones pendant les repas, les devoirs ou une heure avant le coucher.

Contrôler le contenu auquel l’enfant accède, en installant un logiciel de filtrage ou en activant un mode de contrôle parental sur le smartphone. On peut aussi vérifier l’historique de navigation ou demander à l’enfant de montrer ce qu’il regarde.

Encourager l’enfant à pratiquer d’autres activités, comme le sport, la lecture, le dessin ou le jeu avec ses amis. On peut aussi lui proposer des applications éducatives ou créatives qui enrichissent ses connaissances ou ses compétences.

Donner l’exemple en limitant son propre usage du smartphone devant l’enfant. On peut aussi instaurer des moments sans écran en famille, où l’on privilégie le dialogue, le partage et la convivialité.

Selon le projet de règlement, les smartphones devraient avoir un « mode mineur » pour les utilisateurs de moins de 18 ans, qui permettrait aux parents de contrôler ce que leurs enfants voient et aux fournisseurs de services internet d’afficher du contenu adapté à l’âge des utilisateurs. Les enfants de moins de trois ans devraient se voir proposer des chansons et du contenu audio, tandis que ceux âgés de 12 à 16 ans pourraient accéder à du contenu éducatif et d’actualité.Le projet de règlement divise également les enfants en différentes tranches d’âge et leur attribue des restrictions différentes en fonction de leur âge. Les enfants de moins de huit ans devraient être limités à un maximum de 40 minutes par jour sur leur smartphone. Les enfants âgés de plus de huit ans, mais de moins de 16 ans ne pourraient utiliser leur téléphone que pendant une heure par jour. Ceux âgés de 16 et 17 ans pourraient utiliser un téléphone portable pendant un maximum de deux heures. Un téléphone portable ne devrait pas fournir de services aux enfants entre 22 heures et 6 heures du lendemain.Selon le projet, un parent aurait l'obligation de vérifier si le mineur tente de faire sortir son appareil du « mode mineur ».Il y aurait des exceptions à ces horaires, car les produits éducatifs réglementés ou les applications de services d’urgence ne seraient pas limités.L’objectif du projet de règlement est de prévenir et de réduire l’addiction des mineurs aux applications et aux smartphones, qui pourrait nuire à leur développement physique et mental. La Chine a déjà introduit en 2021 une réglementation qui restreint les adolescents de moins de 18 ans à jouer à des jeux vidéo en ligne pendant plus de trois heures par semaine, et seulement le week-end et les jours fériés.Il y a encore des points d'interrogation sur la manière dont le projet de loi serait mis en œuvre et appliqué, et quel impact cela pourrait avoir sur les grandes enseignes chinoises de la technologie.Par exemple, il n'est pas clair si la création d'un mode mineur sera de la responsabilité du fournisseur du système d'exploitation ou du fabricant de l'appareil. Dans les deux cas, il pourrait incomber à Apple, par exemple, de créer quelque chose de nouveau pour ses iPhone en Chine.Il reste également à déterminer comment ces délais et le logiciel du mode mineur seront surveillés par le CAC.Les grandes enseignes de la technologie opérant en Chine (tels que les fabricants d'appareils comme Apple et Xiaomi, ainsi que des acteurs du logiciel comme Tencent et Baidu) suivront de près la législation.Lorsque la Chine a réprimé le temps de jeu des jeunes il y a deux ans, Tencent et NetEase, deux des plus grandes sociétés de jeux en ligne au monde, ont déclaré que les utilisateurs de moins de 18 ans contribuaient à une infime partie de leurs revenus globaux.Le projet de règlement est encore ouvert à la consultation publique et n’est pas garanti d’être adopté. Il n’est pas non plus clair comment il serait mis en œuvre, ni qui serait responsable de l’installation du mode mineur sur les smartphones.L’utilisation des smartphones par les enfants présente des avantages et des inconvénients pour leur développement. D’une part, les smartphones peuvent être des outils éducatifs et ludiques, qui stimulent la créativité, le vocabulaire, la logique et la curiosité des enfants. Ils peuvent aussi favoriser la communication avec les parents et les proches, notamment à distance.D’autre part, l’utilisation excessive des smartphones peut avoir des effets néfastes sur la santé et le bien-être des enfants. Parmi les effets négatifs, nous pouvons citer :Face aux effets potentiels du temps d’utilisation des smartphones sur les enfants, il est important que les parents mettent en place des règles et des limites pour encadrer l’usage de ces appareils. Voici quelques conseils pour y parvenir :L’utilisation des smartphones par les enfants est une réalité incontournable dans le monde actuel. Il est donc essentiel que les parents soient conscients des effets positifs et négatifs de ces appareils sur le développement de leurs enfants, et qu’ils adoptent une attitude responsable et équilibrée face à cette technologie.Source : Administration du cyberespace de Chine (CAC) Quel est votre avis sur le projet de règlement de la Chine qui limite le temps d’utilisation des smartphones des enfants ? Le soutenez-vous dans son objectif ? Dans sa forme ? Dans quelle mesure ?Quelles sont les règles que vous appliquez ou que vous aimeriez appliquer à vos enfants concernant l’usage des smartphones ?Quelles sont les applications que vous recommandez ou que vous déconseillez aux enfants ?Quels sont les effets positifs ou négatifs que vous avez observés chez vos enfants en lien avec l’utilisation des smartphones ?Comment faites-vous pour favoriser un usage équilibré et responsable des smartphones chez vos enfants ?