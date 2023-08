Un sondage réalisé auprès de 1 000 mères et pères d'enfants âgés de moins de six ans a révélé que 61 % d'entre eux affirment que leur appareil est l'outil le plus utile lorsqu'il s'agit d'élever leur enfant. Les parents prennent en moyenne 23 photos de leur fils ou de leur fille chaque semaine et utilisent un moteur de recherche 77 fois lorsqu'ils ont besoin d'aide ou de conseils. Ils envoient également 11 messages à leurs proches en l'espace de sept jours. D’après une autre enquête menée auprès de 2 000 adultes, les parents (39 %) sont deux fois plus susceptibles de dépasser leur forfait de données que les personnes sans enfants (19 %).L'enquête a été commandée par le fournisseur de réseau Three UK, qui travaille avec l'organisation caritative d'inclusion numérique Good Things Foundation sur sa National Databank, afin de doubler sa donation de données pour atteindre deux millions de gigaoctets.Aislinn O'Connor, de Three UK, a déclaré : « Nous connaissons le rôle important que jouent les téléphones dans la vie des gens. Comme le montre l'étude, ce rôle devient encore plus important après la naissance d'un enfant - votre téléphone devient un élément essentiel de votre famille, jouant le rôle d'amuseur, de médecin, de connecteur et bien d'autres choses encore dans la vie de tous les jours ».« Grâce à notre collaboration avec la Good Things Foundation, nous veillerons à ce que les gens se connectent dans tout le pays et, ce faisant, à ce que des milliers de parents puissent utiliser leur téléphone pour aider leur nouvelle famille », a-t-elle ajouté.L'étude a également révélé que le téléchargement et la lecture en continu de contenus pour que leur enfant puisse en profiter lorsqu'il est à l'extérieur est l'une des utilisations les plus importantes (36 %), avec une moyenne de 12 heures de lecture en continu par semaine.Parmi les autres utilisations, citons l'obtention rapide de conseils, l'achat d'articles liés aux bébés et la recherche de maladies et d'affections. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils font le plus souvent avec leur appareil, 67 % des parents prennent des photos, 62 % envoient des messages WhatsApp et six sur dix consultent fréquemment la météo. En conséquence, 34 % d'entre eux ont dû augmenter leur consommation de données pour tenir compte de ce volume d'activité, le parent moyen dépassant chaque mois de cinq gigaoctets la quantité qui lui est allouée.Three UK s'est également associé au professeur Green, père de famille et musicien, pour souligner l'importance d'être connecté grâce à son téléphone lorsqu'on est un nouveau parent. Il a déclaré : « Lorsque je suis devenu père, j'ai eu envie de me connecter à mon téléphone : Lorsque je suis devenu père, j'ai découvert que les téléphones devenaient notre deuxième ou troisième paire de mains. Ils sont une formidable source d'informations et de conseils et vous permettent de vous connecter à votre réseau de soutien lorsque vous en avez le plus besoin. Les téléphones sont des outils extraordinaires, mais ils le sont encore plus lorsqu'on est un nouveau parent ».« Ils sont une ligne directe vers le gran en cas d'urgence, un outil de recherche vital lorsque le petit se sent malade ou la source d'un divertissement indispensable, pour vous et votre enfant, lorsque vous êtes en déplacement. Toutes les choses que vous considériez comme allant de soi avec votre téléphone auparavant deviennent soudain une bénédiction en tant que parent. C'est pourquoi il est si important d'aider les personnes qui ont besoin d'être connectées, comme les nouveaux parents, à l'être», a-t-il ajouté.Selon la marque, l'initiative consistera à distribuer gratuitement des cartes SIM prépayées au cours des deux prochaines années à ceux qui n'ont pas les moyens de se les offrir ou d'y accéder, afin que chacun puisse utiliser son téléphone librement, où et quand il le souhaite.Une autre étude menée par l'organisation de recherche à but non lucratif Sapien Labs révèle que plus les enfants sont jeunes lorsqu'ils reçoivent pour la première fois un smartphone ou une tablette, plus leur santé mentale est mauvaise à l'âge adulte. Sans surprise, ce lien est plus intense chez les filles. Et d’après cette autre étude, fixer un seuil de retard et s'y tenir n'aide pas seulement les enfants à faire face à la déception et au rejet, mais leur permet également de se familiariser avec le concept de gratification différée, pratiquement inexistant dans notre société à la demande où tout confort est disponible par le biais d'une application sur votre téléphone.Source : Three UKQue pensez-vous des résultats de cette enquête de Three UK ? Les trouvez-vous pertinents ?En tant que parent n'avez-vous "aucune idée" de la façon dont les enfants étaient élevés avant l'avènement des smartphones ? Quelle place occupent les smartphones et autres écrans dans l’éducation de vos enfants ?Êtes-vous d’accord avec cette assertion : plus les enfants sont jeunes lorsqu'ils reçoivent pour la première fois un smartphone ou une tablette, plus leur santé mentale est mauvaise à l'âge adulte ? Pourquoi ?