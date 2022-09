Créez un environnement de sommeil paisible

Fixez une heure limite pour les appareils électroniques

Adoptez une routine pour l'heure du coucher

Les enfants de moins de 12 ans pourraient perdre l'équivalent d'une nuit de sommeil par semaine en raison de leur utilisation excessive des médias sociaux, selon une nouvelle étude. Les enfants de 10 et 11 ans ne dorment en moyenne que 8,7 heures par nuit. Si cela ne semble pas trop grave pour les adultes, la durée de sommeil recommandée par le National Health Service (NHS) pour cette tranche d'âge est de 9 à 12 heures par nuit, ce qui signifie que les enfants perdent l'équivalent d'une nuit complète de sommeil chaque semaine.John Shaw, maître de conférences en psychologie, qui a dirigé l'étude, a déclaré : « La peur de manquer quelque chose, alimentée par les médias sociaux, affecte directement leur sommeil. Ils veulent savoir ce que font leurs amis, et si vous n'êtes pas en ligne quand quelque chose se passe, cela signifie que vous n'y prenez pas part… Et il peut s'agir d'une boucle de rétroaction. Si vous êtes anxieux, vous êtes plus susceptible d'être sur les médias sociaux, vous êtes plus anxieux en conséquence. Et vous regardez quelque chose, cela stimule et retarde le sommeil ».La recherche a été présentée au British Science Festival cette semaine et a également indiqué que 69 % des enfants ayant participé à l'étude passaient plus de 4 heures par jour sur les médias sociaux. L'étude a montré que 66 % d'entre eux utilisaient les médias sociaux deux heures avant de se coucher et que 12,5 % les utilisaient au milieu de la nuit ou lorsqu'ils devraient dormir. C'est TikTok qui a suscité le plus d'engagement de la part des enfants, avec 90 % des personnes interrogées qui ont déclaré utiliser l'application. Snapchat a été utilisé par 84 %, tandis qu'un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré utiliser Instagram.Le manque de sommeil est dommageable pour tout le monde, mais surtout pour les enfants d'âge scolaire. Les experts suggèrent que ce manque de sommeil peut être lié à une augmentation du stress, à une diminution de la concentration et à de mauvais résultats scolaires. C'est également pendant le sommeil que les hormones de croissance sont libérées, de sorte que le manque de sommeil peut également perturber la croissance et le développement.Lors du British Science Festival, le Dr Shaw a déclaré : « Cela a un impact sur le développement cognitif et biologique. Le sommeil est très important pour le traitement des émotions, la consolidation de la mémoire, la créativité et la résolution de problèmes. Quand on ne dort pas assez, ces processus n'ont pas la possibilité de se produire ».En Californie, les législateurs cherchent à atténuer certains des effets négatifs que les médias sociaux peuvent avoir sur les jeunes enfants. L'État a récemment adopté une loi visant à cibler certaines des fonctionnalités les plus préjudiciables utilisées par les applications. Selon une fiche d'information, cette loi interdit aux applications de médias sociaux de concevoir délibérément des fonctionnalités qui nuisent au bien-être des enfantsC'est bien beau de demander à vos enfants de ne pas utiliser leur téléphone avant de se coucher, mais les adultes ne sont pas tout à fait à l'abri non plus. Nous sommes tous coupables lorsqu'il s'agit de faire un petit tour avant de se coucher. Voici donc quelques conseils pour minimiser le temps passé devant un écran afin de passer une bonne nuit de sommeil.Avant de sauter dans les draps, créez un environnement de sommeil paisible, sans distractions. Cela peut signifier rendre votre lit plus accueillant avec la meilleure couette ou les meilleurs oreillers, ou ranger vos vêtements. Sur votre table de nuit, gardez-y de l'eau et tout ce qui peut vous aider à trouver le sommeil, comme un livre ou des huiles essentielles. Pour la plupart d'entre nous - y compris les enfants - notre téléphone est notre réveil, alors une fois que vous avez réglé vos alarmes, mettez votre téléphone de côté... littéralement, mettez-le de l'autre côté de la pièce, très loin de vous.C'est la clé pour réduire le temps passé devant l'écran avant de se coucher. Dans votre foyer, fixez une heure limite d'utilisation des appareils électroniques pour toute la famille. Comme l'étude l'a montré, les enfants utilisent leur téléphone deux heures avant de se coucher. Essayez donc de les encourager à poser leur téléphone une à deux heures avant l'heure du coucher. Faites de votre lit et du leur une "zone sans téléphone" afin qu'aucun d'entre vous ne soit tenté de jeter un coup d'œil pendant que vous êtes couché.Enfin, une idée qui fonctionne à la fois pour vous et vos enfants est d'avoir une routine structurée à l'heure du coucher. La mise en place d'une routine peut vous permettre de bénéficier d'une quantité optimale de sommeil qui vous laissera frais et dispos pour la journée. Planifiez des choses comme le moment où vous ou vos enfants devez vous brosser les dents, être en pyjama, lire un livre, etc. En prévoyant ces moments d'occupation, vous serez moins susceptible d'être distrait et d'avoir envie de vous tourner vers votre téléphone.Sources : Université De Montfort Quel est votre avis sur le sujet ?