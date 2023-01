Cette baisse est la plus importante jamais enregistrée sur un seul trimestre et a contribué à une forte baisse de 11,3 % pour l'année. L'année 2022 s'est terminée avec des expéditions de 1,21 milliard d'unités, ce qui représente le plus faible total annuel d'expéditions depuis 2013 en raison d'une demande des consommateurs considérablement freinée, de l'inflation et des incertitudes économiques. Cette fin d'année difficile met sérieusement en péril la reprise de 2,8 % attendue pour 2023, avec un lourd risque à la baisse pour les prévisions.", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l'équipe Worldwide Tracker d'IDC. "."", a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC. "Source : IDCQu'en pensez-vous ?Qu'est-ce qui explique cette baisse des expéditions de smartphones en 2022, selon vous ?