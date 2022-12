connexion directe aux satellites, accès haut débit et stable par tous les temps, pour réaliser une communication bidirectionnelle à haut débit ;

un modèle commercial stable et à grande échelle entre les smartphones et les fournisseurs de services par satellite ;

comme pour les fournisseurs de services de communication mobile terrestre, il existe différentes constellations de satellites de communication parmi lesquelles choisir.

Dès l'année prochaine, la possibilité de communiquer via les réseaux satellitaires ne devrait plus être exclusivement réservée aux vieux et gros appareils d'antan. Cette technologie devrait débarquer sur les smartphones. En effet, bien que la couverture réseau (Internet) se soit considérablement améliorée dans le monde entier au cours de ces dernières années, il existe toujours des zones non desservies ou difficiles d'accès pour les équipements réseau. Les projets tels que Starlink de SpaceX Kuiper d'Amazon et OneWeb , visent à déployer des réseaux de satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour couvrir les zones encore non couvertes par Internet.Parallèlement, les fabricants de smartphones veulent un accès direct par satellite aux appareils. Apple et Huawei ont récemment introduit respectivement l'iPhone 14 et le Huawei Mate 50. Ces téléphones sont capables d'envoyer des SMS sur les réseaux de communication par satellite traditionnels. Selon le géant chinois, le Huawei Mate 50 peut envoyer des "messages courts" (mais pas en recevoir) en se connectant aux satellites Beidou. Huawei a déclaré que le téléphone fonctionne sans réseau mobile. La technologie de Huawei provient du "Mobile Beidou Short Message Communication RF Baseband Integrated Chip" publié le 30 juillet de cette année.Toutefois, lorsqu'un téléphone mobile utilise cette puce et se connecte directement aux satellites, le principal scénario d'utilisation est l'exploration et le positionnement des secours, et non la conversation. Après tout, la principale fonction du système Beidou est le positionnement et la navigation, et non la communication. Chez Apple, les connexions satellites de la série iPhone 14 sont axées sur la sécurité. En l'absence de signal mobile et d'obstacles élevés, l'utilisateur peut choisir l'option via l'application Find d'Apple. Après un laps de temps, il se connectera directement au satellite, puis repassera à la station de base terrestre et à la station relais.Ainsi, le centre d'appel d'urgence vocal au sol peut recevoir l'information. Les entreprises américaines AST SpaceMobile et Lynk Global ont chacune dévoilé des projets visant à construire dans les années à venir de nouvelles constellations de satellites en orbite terrestre basse. Ces réseaux seront conçus pour atteindre les téléphones cellulaires 5G classiques en dehors de la couverture terrestre. « Offrir un accès direct par satellite aux smartphones sans modification permettrait d'accéder à des milliards d'appareils dans le monde », explique Symeon Chatzinotas, responsable du groupe de recherche SigCom de l'Université du Luxembourg.Huawei n'a pas dit quand son service commencera à fonctionner, mais le partenariat d'Apple avec Globalstar, baptisé "Emergency SOS via satellite", est opérationnel depuis novembre 2022. Quant à Lynk Global, la société a annoncé avoir conclu des accords avec 23 fournisseurs de télécommunications pour commencer les opérations commerciales en 2023. De son côté, AST SpaceMobile prévoit de lancer ses cinq premiers satellites commerciaux à la fin de 2023, a conclu des accords ou des ententes avec plus de 25 fournisseurs de services de télécommunications dans le monde et devrait commencer ses activités commerciales en 2024.Cependant, la connectivité cellulaire par satellite semble être limitée pour le moment. Dans le cas de l'iPhone 14 ou du Huawei Mate 50, les utilisateurs pourront se connecter par satellite, mais ne pourront pas passer des appels classiques ou diffuser des données en continu sur une large bande passante. Toutefois, les connexions par satellite restent très utiles. Pour commencer, les gens pourraient utiliser les textos pour appeler à l'aide en cas de besoin, où qu'ils se trouvent, à condition d'avoir une vue dégagée du ciel. Leurs smartphones auront des capacités similaires à celles des appareils comme le communicateur inReach de Garmin.Apple et Huawei se connecteront tous deux initialement à des satellites plus anciens situés sur des orbites plus élevées, pour lesquels l'établissement d'une connexion pourrait prendre plus de 10 minutes. Même les réseaux LEO les plus récents, comme celui de Lynk Global, font actuellement de la publicité pour les textos par satellite, mais ne promettent pas encore la liaison de plus grande capacité qu'exigerait un appel vocal ou vidéo. À mesure que le nombre de satellites augmente, les télécoms pourront décider de commercialiser la bande passante par petites quantités à plusieurs utilisateurs pour l'envoi de SMS ou les appels vocaux uniquement.Ou ils pourraient proposer des services à forte intensité de données à des utilisateurs sélectionnés. Ces nouvelles offres sont possibles grâce à une poignée d'avancées qui arrivent maintenant à maturité. Parmi ces progrès, citons la baisse du coût de fabrication des satellites et la réduction de leur taille. Ils permettent de construire beaucoup plus de satellites que par le passé. Et comme ils sont beaucoup plus nombreux, il est possible de placer les satellites sur des orbites plus basses, entre 300 et 600 kilomètres au-dessus de la Terre, où chacun couvre moins de terrain. Mais leur proximité permet à des combinés moins puissants de les atteindre.Une autre amélioration concerne les radios définies par logiciel - c'est-à-dire des puces qui peuvent émettre et recevoir sur différentes longueurs d'onde modulées par un logiciel fonctionnant à bord du satellite. Malgré tout, il est difficile de faire communiquer les téléphones avec des satellites plutôt qu'avec des tours de téléphonie cellulaire, car les délais de transmission des signaux sont beaucoup plus longs. Selon les calendriers des entreprises, en 2023, Apple et Huawei testeront l'utilisation qu'ils peuvent faire des anciens satellites de communication grâce à leurs combinés phares, équipés de nouvelles puces.Entre-temps, si tout se passe comme prévu par Lynk Global, la société offrira un service commercial à ses partenaires MNO au printemps 2023. AST pourrait avoir ses premiers satellites commerciaux dans l'espace, mais serait encore en train de les tester et de les configurer. En septembre dernier, SpaceX et T-Mobile ont annoncé qu'ils apporteraient la connectivité directe par satellite aux smartphones. SpaceX et T-Mobile ont déclaré qu'une connexion directe des téléphones existants aux satellites Starlink apportera une connectivité cellulaire partout dans le monde, quelle que soit la proximité d'une tour de téléphonie cellulaire.Par ailleurs, Google a annoncé qu'Android 14 prendra en charge les connexions par satellite. Cette version du système d'exploitation devrait arriver entre le milieu et la fin de l'année 2023. Hiroshi Lockheimer, premier vice-président de Google chargé des plates-formes et des écosystèmes, a annoncé en septembre que l'équipe Android est maintenant "en train de concevoir les connexions par satellites" et ce support est prévu pour la "prochaine version d'Android". Google a confirmé qu'il s'agissait d'Android 14, mais l'entreprise n'a pas donné plus de détails sur l'étape de ce développement. On devrait en savoir plus dans les prochains mois.Avec l'offre de T-Mobile, les appareils iPhone et Android actuels seront pris en charge, mais l'expérience, en particulier celle de l'utilisateur final, devrait bénéficier d'un soutien supplémentaire au niveau du système d'exploitation. Entre-temps, T-Mobile et SpaceX encouragent les autres opérateurs à adopter l'"itinérance réciproque" et le partage du spectre. Il est logique qu'Android fournisse un support natif au fur et à mesure de l'adoption. Selon des analystes, la fonction de connexion directe par satellite des smartphones grand public n'est qu'un petit pas. La possibilité de faire un autre grand pas à l'avenir dépendra de l'atteinte des objectifs suivants :Source : Apple , Google, T-Mobile