Les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de 6 % en 2021, selon Gartner, Inc. Les ventes de smartphones ont rebondi au cours du premier semestre de 2021, après une baisse de 12,5 % en 2020. La baisse des ventes de smartphones de l'année précédente en raison du COVID-19 et le rebond de la croissance au premier semestre 2021 ont contribué à propulser le marché vers la croissance. Cependant, les pénuries de composants et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont perturbé les ventes de smartphones au second semestre 2021.", a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner. "L'augmentation des dépenses discrétionnaires, l'ouverture des places de marché après le lockdown, ainsi qu'une base de comparaison plus faible à partir de 2020 ont conduit à une croissance de 6 % en 2021. L'introduction de la 5G à des prix inférieurs pour répondre aux besoins futurs a influencé les achats de mise à niveau. Par conséquent, les ventes de smartphones ont augmenté pour les cinq principaux fournisseurs en 2021 (voir tableau 1).Au quatrième trimestre 2021, les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 1,7 % en raison de contraintes d'approvisionnement. Apple a conservé la position de numéro 1 parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones. La forte demande d'iPhones a été stimulée par les mises à niveau 5G. Samsung a connu une forte demande pour ses téléphones haut de gamme, et ses ventes ont augmenté de 11 % par rapport au quatrième trimestre de 2020 (voir tableau 2).Les fabricants chinois de smartphones Xiaomi, Oppo et Vivo ont étendu leurs réseaux de distribution au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Europe pour saisir les opportunités laissées par Huawei et LG après leurs sorties du secteur des smartphones en 2020. Cependant, les fortes ventes d'Apple en Chine au quatrième trimestre 2021 ont affaibli la demande de smartphones chinois. Oppo et Vivo ont connu une baisse de leurs ventes, tandis que Xiaomi a continué à maintenir sa position de numéro 3.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?