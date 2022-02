Les expéditions mondiales de smartphones ont diminué en glissement annuel au quatrième trimestre de 2021 (4T21), marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance négative. Malgré une seconde moitié de l'année difficile, les expéditions sur l'ensemble de l'année ont tout de même augmenté grâce à un solide premier semestre. Selon les données préliminaires du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d'IDC, les fournisseurs de smartphones ont expédié un total de 362,4 millions de téléphones au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, ce qui représente une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente, mais une légère amélioration par rapport aux prévisions d'IDC. Sur une base annuelle, le marché a progressé de 5,7 % en 2021 avec 1,35 milliard de smartphones expédiés.."Malgré une légère baisse des expéditions d'une année sur l'autre, Apple a connu un trimestre de vacances impressionnant, passant une fois de plus au-dessus de Samsung pour occuper la première place. La force de sa chaîne d'approvisionnement s'est manifestée plus que jamais au quatrième trimestre 2021. Les unités de gestion des stocks de l'iPhone 13 ont représenté une part impressionnante des volumes au cours du trimestre des fêtes, entraînant une forte croissance des prix de vente moyens globaux de l'iPhone.Samsung et Xiaomi suivent avec les deuxième et troisième places et il est intéressant de noter que ce sont les seuls vendeurs du top 5 qui ont augmenté leurs expéditions d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2021. OPPO et Vivo complètent le top 5.Sur l'ensemble de l'année, les cinq fournisseurs ont augmenté leurs livraisons d'une année sur l'autre, quatre d'entre eux affichant une croissance à deux chiffres. Alors que Xiaomi a connu la plus forte croissance annuelle, atteignant presque 30 %, Samsung a connu la plus faible, avec seulement 6,0 % de croissance en 2021. Ce contraste illustre clairement quel fournisseur a le plus profité du déclin massif de Huawei cette année. Apple aussi a eu une croissance annuelle saine de 15,9% en 2021 pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en raison de la superbe croissance de 40% en Chine en 2021.", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers. "Notes :- Les données sont préliminaires et sujettes à modification.- Les expéditions de la société sont des expéditions d'appareils de marque et excluent les ventes OEM pour tous les vendeurs.- La "Société" représente la société mère actuelle (ou société holding) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.- Les chiffres représentent uniquement les nouvelles livraisons et excluent les unités reconditionnées.", a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys. "."", a commenté Le Xuan Chiew, analyste de recherche chez Canalys. "."", a ajouté Nicole Peng, vice-présidente de Canalys chargée de la mobilité. "Sources : IDC, CanalysQu'en pensez-vous ?