L'Europe a connu une croissance massive à cet égard, selon les données de Sensor Tower, et en 2021, le marché européen représentait environ 14 % du total des dépenses mobiles dans le monde. Les Européens ont dépensé plus de 18 milliards de dollars en applications en 2021, et si ce chiffre est assez colossal, il est d'autant plus impressionnant qu'il représente une augmentation de 22,8 % par rapport à 2020, qui a déjà été considérée comme une année charnière pour l'industrie des applications mobiles dans son ensemble, pour diverses raisons.Le principal moteur de cette croissance est, bien sûr, la pandémie qui fait toujours rage en Europe. Avec l'entrée et la sortie de plusieurs pays en mode confinement et l'apparition d'une nouvelle variante hautement contagieuse, les consommateurs de cette région se sont souvent tournés vers les applications pour les aider à accomplir leurs tâches. Ils ont également cherché comment se divertir lorsqu'ils sont bloqués chez eux pendant de longues périodes de temps, alors que le verrouillage est en vigueur.Environ 9,8 milliards de dollars de ces revenus proviennent de l'App Store, qui a connu une augmentation de 22,5 % d'une année sur l'autre. Cependant, le Play Store a connu une augmentation légèrement plus importante de 23,2 %, ce qui porte ses revenus à 8,5 milliards de dollars. Cela indique que les consommateurs européens adoptent Android plus fréquemment que les produits Apple, même s'il convient également de noter que les revenus de l'App Store sont encore bien plus élevés que ceux du Play Store, ce qui pourrait faire de l'Europe le marché à surveiller en 2022.Source : Sensor Tower Qu'en pensez-vous ?Vos dépenses dans les applications mobiles ont-elles augmenté de manière significative en 2021 ?Cette croissance peut-elle provoquer une plus forte demande en développeurs mobiles, voir une pénurie de développeurs mobiles ?