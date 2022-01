Toute cette évolution peut se résumer à l'ampleur du développement de la technologie des smartphones au cours des deux dernières décennies. Aujourd'hui, les iPhone et les Androïdes, fins et élégants, font pratiquement tout ce que l'on attend d'eux. Il n'est pas étonnant que l'utilisation des smartphones atteigne des sommets chaque année ; la technologie qui compose nos appareils portables continue de faire de même.App Annie, une société d'analyse fournissant des données de marché sur les applications, a fourni des données sur les citoyens du monde entier utilisant des smartphones et sur leur utilisation des applications pour smartphones. Les recherches indiquent ainsi que l'utilisation des applications a été responsable de la consommation d'un tiers des heures d'éveil de chaque Américain en 2021.La pandémie y est sûrement pour beaucoup, même si, en 2021, de nombreux pays sont sortis des périodes de confinement qu'ils avaient connues en 2020.L'utilisateur moyen consacre 4,8 heures de son temps aux applications mobiles, ce qui a augmenté de 30 % en 2019. En moyenne, ce sont les citoyens sud-coréens, indonésiens et brésiliens qui ont passé le plus de temps sur leur téléphone, les citoyens de chaque pays comptabilisant plus de cinq heures par personne.Les plateformes de médias sociaux ont été la forme d'apps la plus populaire en 2021, avec Facebook, TikTok et YouTube parmi les exemples marquants. Elles ont représenté sept minutes sur dix utilisées sur les applications l'année précédente. TikTok a été un succès particulièrement éclatant, avec une croissance impressionnante de 90 % d'une année sur l'autre, et continue d'être le chouchou de la génération Z que nous imaginons tous. Avec un total de 170 milliards de dollars US dépensés sur des applications à travers le monde, le marché n'a jamais connu un succès aussi massif.Elle Nadal, directrice du marketing, EMEA, chez Iterable, a commenté le rapport :."."Source : App Annie Trouvez-vous cette idée pertinente ?Combien d'heures environ par jour passez-vous sur les applications mobiles ?Quel type d'application mobile utilisez-vous le plus ?