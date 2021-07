la demande de nouvelles applications et de nouveaux jeux continue de croître dans le monde, avec une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 218 milliards de téléchargements ;

les consommateurs ont transféré une plus grande partie de leurs besoins physiques vers le mobile. Les dépenses ont atteint de nouveaux sommets, une croissance de 20 % par an ;

le mobile a pris le dessus sur l'esprit avec 3,5 trillions d'heures passées sur les téléphones Android par an. Le mobile est le seul canal ayant cette portée et cette profondeur d'engagement.

Le marché des jeux répond présent à milliard de téléchargements par semaine

À 34 milliards de dollars, le total trimestriel du deuxième trimestre a augmenté de 7 milliards de dollars en glissement annuel et de 2 milliards de dollars en glissement trimestriel. Les chiffres d'APP ANNIE révèlent que les dépenses sur l'App Store iOS au premier trimestre 2021 ont augmenté de 30 % en glissement annuel pour atteindre 22 milliards de dollars, tandis que les dépenses sur Google Play ont bondi de 20 % pour atteindre environ 12 milliards de dollars. Ces chiffres prouvent une fois de plus la santé durable de l'économie des applications : le marché est toujours en plein essor. Il est bon de rappeler que le marché des applications lui-même a 13 ans. Apple a lancé son App Store en 2008 avec seulement 500 titres. On en compte aujourd'hui 5,5 millions sur iOS et Android.Les chiffres suggèrent également que la hausse généralisée des dépenses sur les applications provoquées par la pandémie mondiale est toujours d'actualité, malgré l'assouplissement des mesures de blocage. Les commandes à domicile ont certainement poussé les consommateurs à se tourner vers le divertissement et la productivité sur mobile en 2020. Pourtant, à la mi-2021, rien n'indique que cette habitude soit en train de disparaître. Les dépenses en applications sont en hausse et les téléchargements d'applications restent constants.Globalement, nous entrons dans un marché mobile plus mature. Les téléchargements restent élevés, mais la véritable croissance se situe au niveau de l'utilisation et des dépenses des consommateurs. Les données montrent que les téléchargements de Google Play sont restés stables d'une année sur l'autre, à 25 milliards, tandis que les téléchargements d'iOS ont représenté 8 milliards pour le trimestre.Il est naturel que les téléchargements sur les marchés mobiles matures commencent à se stabiliser, car de nombreux consommateurs ont déjà téléchargé des applications sur leur téléphone. Les utilisateurs ne cessent pas de télécharger des applications, mais la croissance ralentit, car l'accent est mis sur l'utilisation et les dépenses des consommateurs dans les services fournis par le mobile. Les principales applications du deuxième trimestre 2021 étaient des produits sociaux, de messagerie et de streaming vidéo. TikTok a maintenu sa remarquable domination dans l'espace des applications. Elle est numéro un en termes de téléchargements et de dépenses des consommateurs.Il y a quelques jours, le Wall Street Journal a rapporté que ByteDance (propriétaire de TikTok) avait déclaré un chiffre d'affaires de 34,3 milliards de dollars pour 2020. C'est 111 % de plus que le chiffre de 2019. Cependant, des mouvements intrigants ont eu lieu plus bas dans le tableau des dépenses de consommation du deuxième trimestre 2021. Au sixième rang, en hausse de six places par rapport à l'année précédente, se trouve HBO Max. Depuis le succès de Netflix, les grands producteurs de contenu se sont empressés de lancer leurs propres produits de streaming par abonnement. HBO/Warner sont entrés sur le marché avec HBO Max en mai 2020, un relancement de l'application originale HBO NOW.HBO Max a terminé le mois de mai 2021 avec 18 millions d'utilisateurs actifs mensuels de ses applications aux États-Unis. Et le service a reçu un énorme coup de pouce en mai lors de la diffusion de Friends Reunion. Il a été rapporté que cette émission spéciale a généré plus d'inscriptions à Max lors de son premier week-end aux États-Unis que n'importe quel nouveau film de Warner Bros.Une autre présence notable dans le classement des meilleures applications du deuxième trimestre 2021 (en fonction des dépenses des consommateurs) est Piccoma. L'application de bande dessinéegérée par Kakao Japan (la filiale japonaise de la société coréenne Kakao) a poursuivi sa progression régulière pour devenir la septième application mondiale en termes de dépenses des consommateurs.Piccoma a changé la façon dont les consommateurs japonais paient pour les bandes dessinées en transformant des livres complets en épisodes et en proposant un modèle économique freemium dans lequel les lecteurs peuvent payer plutôt que d'attendre le prochain épisode. La société a confirmé des revenus de 37,6 milliards de yens (340 millions de dollars) en 2020.Au cours d'un trimestre, un certain nombre de produits se hissent au sommet des classements dans les magasins d'applications. Chez App Annie, nous appelons ces applications "breakout" (c'est-à-dire celles qui enregistrent la plus forte croissance globale d'un trimestre à l'autre).Au deuxième trimestre 2021, les graphiques révèlent la longue ombre portée de TikTok. L'application elle-même est numéro 2. Cependant, il est également intéressant de noter que Tiki – A Short Video Community est en quatrième position et qu'en Inde, une autre application de vidéos courtes, Roposo, figure parmi les deux applications sociales les plus populaires en termes de téléchargements. Il s'agit des produits de partage de vidéos les plus populaires qui ont vu le jour en Inde après l'interdiction de TikTok dans le pays.Au deuxième trimestre 2021, le marché des jeux a maintenu le rythme élevé qu'il a connu l'année dernière. Le nombre moyen de téléchargements hebdomadaires s'est maintenu à environ 1 milliard pour le cinquième trimestre consécutif. Ce chiffre est en hausse de 15 % par rapport à la moyenne de 2019. Pendant ce temps, en termes de dépenses, la moyenne hebdomadaire a oscillé autour de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 35 % par rapport au chiffre d'il y a deux ans.En termes de téléchargements, trois titres se sont distingués. Bridge Race de Supersonic est arrivé en tête du classement, tandis que Hair Challenge s'est classé deuxième. Ce dernier est un autre jeu hyper casual très similaire au titre de la cinquième place, High Heels. Il convient également de mentionner Paper Fold de Good Job, qui a fait son entrée dans le top 10 et a atterri à la huitième place.Il y a toujours moins de mouvement dans le tableau des dépenses en jeux vidéo, où les titres à succès ont une durée de vie beaucoup plus longue et des joueurs plus dévoués. Le classement du deuxième trimestre 2021 est à nouveau dominé par Roblox, mais c'estqui s'est distingué en se classant deuxième. Il s'agit d'un jeu japonais basé sur une série télévisée. Il a gagné 24 places au cours du trimestre. Les mangas ont également inspiré deux des jeux les plus marquants du trimestre :et. Le Japon est un marché de jeux très dynamique, et un marché mobile en général, et c'est un marché vital à prendre en compte dans une stratégie mobile solide.Source : APP ANNIE Quel est votre avis sur le sujet ?