Les sanctions américaines, ainsi qu'une consommation intérieure plus faible en cause

Le chiffre d'affaires de l'année devrait s'élever à 634 milliards de yuans (99,48 milliards de dollars), a déclaré le président tournant Guo Ping dans une lettre du Nouvel An adressée aux employés.Cela représente une baisse de 28,9 % par rapport au chiffre d'affaires de 891,4 milliards de yuans en 2020.Guo a déclaré que l'année prochaine "", mais qu'il était satisfait des performances commerciales de Huawei en 2021.", peut-on lire dans la lettre publiée sur le site Web de l'entreprise.En 2019, l'administration américaine de Trump a imposé une interdiction commerciale à Huawei, invoquant la sécurité nationale, ce qui a empêché l'entreprise d'utiliser Android pour ses nouveaux smartphones, entre autres technologies critiques d'origine américaine.Les sanctions américaines, ainsi qu'une consommation intérieure plus faible en raison du coronavirus, ont pesé sur Huawei.", a déclaré M. Guo.Huawei continuera à se concentrer sur l'infrastructure des technologies de l'information et des communications (TIC) et sur les appareils intelligents, indique la lettre.Les revenus du troisième trimestre ont chuté de 38 % par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport sur les résultats de Huawei. Les revenus des trois premiers trimestres ont diminué de près d'un tiers en glissement annuel.Source : HuaweiQu'en pensez-vous ?Utilisez-vous encore des produits Huawei ?