Les ventes mondiales de smartphones aux utilisateurs finaux ont diminué de 6,8 % au troisième trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020, selon Gartner. Les pénuries de composants ont perturbé les calendriers de production, entraînant une baisse des stocks et un retard dans la disponibilité des produits, ce qui a finalement eu un impact sur les ventes aux utilisateurs finaux.n", a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner. "."La pénurie actuelle de composants, tels que les circuits intégrés de radiofréquence et de gestion de l'alimentation, a retardé la production de smartphones à l'échelle mondiale. Cela a perturbé l'équilibre entre l'offre et la demande et les utilisateurs finaux ont été accablés par des choix limités au point de vente. Les ventes de smartphones haut de gamme ont continué à progresser, même si les ventes globales de smartphones ont diminué au cours du trimestre.Apple a récupéré la deuxième place des ventes aux utilisateurs finaux et Xiaomi est revenu à la troisième place au troisième trimestre 2021 (voir tableau 1). Samsung a conservé son avance globale sur les ventes de smartphones, bien que sa part de marché ait diminué de 1,9 % d'une année sur l'autre. Même avec le déclin global, Samsung a connu une croissance de ses smartphones haut de gamme, grâce à une forte demande pour les smartphones pliables remaniés. Les vendeurs de smartphones chinois Xiaomi, Vivo et OPPO ont augmenté leur part de marché de 1 %, 2,4 % et 1,7 % respectivement, d'une année sur l'autre.Apple a continué d'enregistrer une forte demande pour les iPhones, grâce à des mises à niveau de fonctionnalités convaincantes et à une base installée 5G sous-pénétrée. La mise à niveau du capteur bionique A15, l'amélioration de l'autonomie de la batterie et l'optimisation du capteur de l'appareil photo pour une meilleure photographie sont les principales caractéristiques qui ont stimulé les mises à niveau de l'iPhone. Apple continue de réorganiser son canal en ligne et de positionner ses programmes de reprise pour accélérer la demande de ses iPhones 5G jusqu'à la fin de 2021.La solide stratégie de Xiaomi axée sur les canaux en ligne pour l'expansion du marché en Europe et au Moyen-Orient et le partenariat avec les fournisseurs de services de communication (FSC) dans ces régions ont aidé l'entreprise à augmenter sa part du marché mondial des smartphones au troisième trimestre de 2021.Vivo a enregistré la plus forte croissance d'une année sur l'autre (20,9 %) parmi les cinq premiers fournisseurs mondiaux de smartphones au troisième trimestre 2021. La société a introduit 13 nouveaux smartphones au cours du trimestre pour tenter de prendre l'avantage tout en pénétrant de nouveaux marchés, notamment l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que l'ajout de nouveaux détaillants hors ligne et de magasins d'expérience à sa stratégie.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?