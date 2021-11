La croissance à deux chiffres du marché des smartphones au cours des premiers trimestres de 2021 a pris fin au troisième trimestre de 2021, les expéditions mondiales ayant diminué de 6,7 % en glissement annuel. Selon les données préliminaires de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, les fournisseurs de smartphones ont expédié un total de 331,2 millions d'unités au cours du trimestre. Bien que l'on s'attende à une légère baisse au troisième trimestre, période de basse saison, la baisse réelle a été plus de deux fois supérieure aux prévisions de croissance de -2,9 %.", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche au sein du département Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "."Si presque toutes les régions ont connu une baisse des livraisons au cours du trsoisième trimestre, la gravité de l'impact a varié selon les régions. L'Europe centrale et orientale (CEE) et l'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine) (APeJC) ont subi les plus fortes baisses, soit -23,2 % et -11,6 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, dans des régions comme les États-Unis, l'Europe occidentale et la Chine, les baisses ont été beaucoup moins prononcées (-0,2 %, -4,6 % et -4,4 % par rapport à l'année précédente, respectivement), car ces régions sont généralement plus prioritaires pour les fournisseurs.Samsung a terminé le trimestre en première position avec 69,0 millions d'unités livrées et 20,8 % de part de marché. Il s'agit d'une baisse de 14,2 % en glissement annuel, en grande partie due à des contraintes d'approvisionnement. Apple a regagné la deuxième position avec 50,4 millions d'unités expédiées pour une part de marché de 15,2 % et une incroyable croissance de 20,8 % d'une année sur l'autre. Xiaomi a enregistré une baisse de 4,6 % au 3T21 après une croissance élevée à deux chiffres au cours des quatre trimestres précédents, car il a également été confronté à des problèmes d'approvisionnement qu'il n'avait pas connus au cours des trimestres précédents. Xiaomi s'est tout de même emparé de la troisième place avec une part de 13,4 % et des livraisons de 44,3 millions d'unités.Vivo et OPPO sont à égalité* pour la quatrième place avec des livraisons de 33,3 millions et 33,2 millions d'unités et des parts de marché de 10,1 % et 10,0 %. Vivo a enregistré une croissance des livraisons de 5,8 % en glissement annuel, tandis qu'OPPO a terminé le trimestre avec une croissance de 8,6 % en glissement annuel.* IDC déclare qu'il y a égalité statistique sur le marché mondial des smartphones lorsqu'il y a une différence de 0,1 % ou moins dans la part des revenus ou des livraisons entre deux ou plusieurs fournisseurs.Source : IDCQu'en pensez-vous ?