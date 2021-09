En raison des arrondissements, certains chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués.

, a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner.Samsung a élargi sa gamme de smartphones 5G aux prix d'entrée et de milieu de gamme pour cibler les opportunités de croissance dans les segments 5G au deuxième trimestre 2021. L'entreprise a conservé la position de numéro 1 parmi les cinq premiers vendeurs mondiaux de smartphones (voir tableau 1). Bien qu'elle reste leader du marché, la croissance de Samsung en glissement annuel a ralenti en raison de contraintes d'approvisionnement et de perturbations de la production.Les ventes mondiales de smartphones de Xiaomi ont dépassé celles d'Apple au deuxième trimestre, plaçant Xiaomi à la deuxième place pour la première fois. Xiaomi a enregistré une croissance de 80,5 % de ses ventes de smartphones grâce à une présence en ligne plus forte et à une expansion rapide sur les marchés mondiaux au-delà de la région Asie/Pacifique, grâce à des investissements dans les canaux de vente au détail et à des partenariats avec des fournisseurs de services de communication (FSC).Les ventes d'Apple ont augmenté de 28,3 % et sa part de marché a progressé de 2,1 % en glissement annuel. "Alors que la demande pour les smartphones de la série iPhone 12 est restée forte sur les marchés clés axés sur la 5G, la promotion agressive des ventes pour les smartphones de la série iPhone 11 a ajouté à sa croissance dans le segment sensible au prix", a déclaré Gupta.Les autres vendeurs de smartphones chinois Oppo et Vivo ont connu une croissance de 42,4 % et 41,6 %, respectivement, au deuxième trimestre 2021. Des smartphones de milieu de gamme à prix attractifs, un réseau de distribution plus large et de solides campagnes marketing en Europe occidentale ont stimulé la croissance d'Oppo. Vivo continue d'étendre sa présence sur le marché au-delà de l'Asie/Pacifique en commençant par se concentrer sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA)., a déclaré Gupta.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Avez-vous une préférence en ce qui concerne les marques de smartphone ? laquelle et pourquoi ?