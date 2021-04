Apple a expédié 52,4 millions d'iPhones, pour prendre une part de 15%. Son iPhone 12 Mini s'est vendu en deçà des attentes, mais la résistance des autres modèles d'iPhone 12, ainsi qu'une demande plus forte pour l'ancien iPhone 11, lui ont permis de maintenir une forte dynamique.Xiaomi a enregistré la meilleure performance trimestrielle de son histoire, avec une croissance de 62 % et l'expédition de 49,0 millions d'unités. Oppo et Vivo ont complété le top 5, en expédiant respectivement 37,6 millions d'unités et 36,0 millions d'unités. Huawei, qui ne comprend plus Honor, occupe désormais la septième place avec 18,6 millions d'unités, l'ancien numéro un mondial restant entravé par les sanctions américaines.a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys., a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys.Selon IDC, alors que le marché des smartphones se redresse, un changement majeur se produit dans le paysage concurrentiel. Huawei est enfin sorti du Top 5 pour la première fois depuis de nombreuses années, après avoir subi de fortes baisses sous le poids accru des sanctions américaines. Les vendeurs chinois Xiaomi, OPPO et Vivo en profitent pour augmenter leurs parts de marché par rapport au trimestre précédent, ce qui les place en 3ème, 4ème et 5ème position au niveau mondial avec respectivement 14,1%, 10,8% et 10,1% de parts de marché. Ces trois fournisseurs se concentrent de plus en plus sur les marchés internationaux où Huawei avait accru sa part ces dernières années.Dans le segment des prix bas à moyens, ce sont ces fournisseurs qui profitent le plus du déclin de Huawei, tandis que la plupart des parts du haut de gamme vont à Apple et Samsung.Samsung a repris la première place au 1er trimestre 21 avec des livraisons impressionnantes de 75,3 millions et une part de 21,8 %. La nouvelle série S21 a bien fonctionné pour Samsung, principalement grâce à une stratégie de prix réussie qui a permis de réduire de 200 dollars le prix du lancement du produit phare de l'année dernière., a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC.Source : Canalys, IDCQue pensez-vous de ces chiffres ?Quel est votre avis sur le déclin d'Huawei et de LG ?