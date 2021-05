Les marchés du monde entier continuent de migrer vers la 5G, où les réseaux sont déployés. Au sein des marchés émergents, la demande de téléphones 4G de milieu et de bas de gamme est forte suite au ralentissement de la pandémie de l'année dernière. En ce qui concerne les dernières années de la prévision, IDC s'attend à ce que la croissance faible à un chiffre se poursuive jusqu'en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 3,7 %. La pénurie mondiale de semi-conducteurs reste une préoccupation pour de nombreuses industries et le marché des smartphones n'en est pas exclu. Toutefois, l'impact a été bien moindre que sur d'autres marchés comme l'automobile, les PC et diverses catégories de technologies grand public., a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC.Avec des prévisions de croissance des expéditions de 5G de près de 130 % en 2021, presque toutes les régions en dehors de la Chine connaîtront une croissance à trois chiffres d'ici la fin de l'année. Toutefois, en termes de parts de marché, la Chine sera en tête avec près de 50 % des expéditions de 5G en 2021, tandis que les États-Unis suivront avec une part de 16 %. D'autres marchés importants tels que l'Europe de l'Ouest et l'Asie/Pacifique (à l'exclusion de la Chine et du Japon) se combineront pour une part de 23,1 % du marché mondial de la 5G à la fin de 2021., a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche au sein des Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?