, a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner.Les analystes de Gartner s'attendent à ce que les ventes de smartphones en 2021 soient proches des niveaux de 2019.Après avoir enregistré une baisse de 10,5 % en 2020 en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur, les ventes de smartphones devraient rebondir en 2021. L'Asie-Pacifique mature, l'Europe occidentale et l'Amérique latine devraient afficher la plus forte croissance entre 2020 et 2021 (voir tableau 1).La disponibilité croissante des réseaux 5G couplée à une plus grande variété de smartphones 5G à partir de 200 $ orientera la demande sur les marchés matures et en Chine. La demande dans les pays émergents sera alimentée par les acheteurs à la recherche d'un smartphone avec de meilleures spécifications et une connectivité 5G en option. Gartner prévoit que les ventes de smartphones 5G totaliseront 539 millions d'unités dans le monde en 2021, ce qui représentera 35 % des ventes totales de smartphones cette année-là (voir tableau 2)., a déclaré M. Gupta.Source : Gartner