Samsung reprend la tête du marché des smartphones avec 353,6 millions d'appareils livrés au cours du troisième trimestre de l'année Selon IDC 0PARTAGES 4 0 Le marché mondial des smartphones a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre 2020 (3T20) avec des livraisons en baisse de seulement 1,3 % par rapport à l'année précédente, selon les données préliminaires de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.



Au total, 353,6 millions de smartphones ont été expédiés au cours du troisième trimestre de 2020 et, bien que le marché ait décliné, les résultats ont été meilleurs que les précédentes prévisions d'IDC, qui prévoyaient une baisse de 9 % en glissement annuel. Cette baisse est largement attribuée à la réouverture des économies du monde entier, les restrictions COVID-19 ayant été progressivement assouplies.



Une tendance importante sur la voie de la reprise du marché est un rebondissement plus rapide que prévu dans certains marchés émergents clés. L'Inde, qui est le deuxième plus grand marché mondial, a connu de très forts volumes au cours du trimestre, malgré les inquiétudes supplémentaires liées à la pandémie de COVID. D'autres marchés émergents, tels que le Brésil, l'Indonésie et la Russie, qui se classent aux quatrième, cinquième et sixième rangs mondiaux, ont également connu une forte croissance.





"Bien qu'un élément de la demande refoulée ait alimenté la croissance du marché, c'est surtout l'ensemble des promotions et des remises importantes qui ont accéléré la croissance de ces marchés", a déclaré Nabila Popal, directeur de recherche chez IDC pour le Worldwide Mobile Device Trackers. "En Inde, l'enseignement à distance a en fait stimulé la demande de smartphones bas de gamme, car ils constituent une option plus abordable que les tablettes. L'augmentation de la demande de produits bas de gamme ne fait qu'accroître la concurrence et la pression sur les résultats des vendeurs".



Les marchés plus grands et plus développés comme la Chine, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord ont tous connu les plus fortes baisses au troisième trimestre de l'année. Étant donné que ce sont les plus grands marchés pour Apple, le retard d'un mois dans le lancement de l'iPhone 12 a contribué à ce déclin. Toutefois, sur nombre de ces marchés, les promotions 5G commencent à se multiplier et une gamme complète de produits devient rapidement disponible pour les consommateurs à tous les niveaux de prix.



"Alors que certains des chiffres les plus importants peuvent ne pas sembler jolis, nous voyons beaucoup d'améliorations sur le marché des smartphones, à la fois en termes de chaînes d'approvisionnement et de demande des consommateurs ", a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC. "Sur les grands marchés développés, il est très clair que la 5G sera positionnée pour la plupart des consommateurs comme leur prochain téléphone, quelle que soit la marque ou le niveau de prix sur lequel ils se concentrent. Le marketing s'est considérablement développé. Les produits sont largement disponibles. Des promotions sont en cours. Et il est clair que la principale initiative de vente sur ces marchés consiste à promouvoir la 5G. Cela dit, nous pensons toujours que la demande des consommateurs pour la 5G est au mieux minime, ce qui ne fait qu'ajouter à la pression sur les prix des canaux et des OEM".



Faits marquants des sociétés Smartphone



Samsung a repris la première place au troisième trimestre de l'année avec une part de marché de 22,7 % après avoir livré 80,4 millions de smartphones, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. En Inde, le plus grand marché pour Samsung et représentant 15 % du volume total, la marque a considérablement amélioré sa position avec une croissance de près de 40 % d'une année sur l'autre grâce à ses bonnes performances dans le segment des prix inférieurs à 250 dollars et au canal en ligne où ses modèles de la série M ont plutôt bien réussi. Aux États-Unis, le deuxième marché de Samsung, la série A a connu une forte dynamique avec de bonnes performances de la Note 20 et de la Note 20 Ultra, qui ont contribué à près de 20 % du volume total au troisième trimestre de l'année.



Huawei a perdu la première place et s'est installé en deuxième position au troisième trimestre de l'année avec 51,9 millions de smartphones expédiés et une part de 14,7 %. Le vendeur a subi une forte baisse - 22 % d'une année sur l'autre - avec des baisses continues sur les marchés internationaux et une chute de plus de 15 % en Chine. L'entreprise continue de faire face à des difficultés en raison de l'impact toujours plus important des sanctions américaines, qui pèsent sur ses performances, même en Chine, car la marque tente d'échelonner ses livraisons sur une plus longue période.



Xiaomi a expédié 46,5 millions d'appareils pour se hisser à la troisième place mondiale, battant pour la première fois Apple avec une part de marché de 13,1 % et une croissance de 42,0 %. Cela s'explique par de fortes progressions en Inde et une présence toujours aussi forte en Chine, qui a représenté 53 % du volume de la société au troisième trimestre de l'année. En Inde, la capacité de production de Xiaomi est revenue à près de 85 % de son niveau pré-pandémique, ce qui lui a permis de répondre à une forte demande. Le portefeuille de produits bas de gamme de Xiaomi, en particulier la série 9 de Redmi, s'est bien comporté en Inde et en Chine. Xiaomi a également lancé le Redmi K30 Ultra de milieu de gamme et le MI 10 Ultra haut de gamme en Chine, ce qui a encore plus attiré l'attention des consommateurs.



Apple a livré 41,6 millions d'iPhones au troisième trimestre de l'année, soit une baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente, ce qui place la société en quatrième position pour la première fois avec une part de marché de 11,8 %. Cette baisse était attendue et est principalement due au retard dans le lancement de la nouvelle série d'iPhone 12, qui se fait généralement au troisième trimestre. Quoi qu'il en soit, la série des iPhone 11 a fait exceptionnellement bien, contribuant à la majorité du volume d'Apple, suivie par l'appareil SE. Pour l'avenir, nous nous attendons à ce qu'Apple connaisse une croissance au cours des prochains trimestres, avec une forte demande initiale pour l'iPhone 12 associée à de solides offres de reprise auprès des principaux opérateurs, notamment aux États-Unis.



vivo est revenu dans le Top 5 ce trimestre avec 31,5 millions d'unités expédiées, soit une croissance de 4,2 % en glissement annuel et une part de marché de 8,9 %. Bien que la société tente d'accroître sa présence sur d'autres marchés, l'Inde a enregistré une croissance massive de près de 30 % d'une année sur l'autre pour ses modèles bas de gamme de moins de 200 dollars. En Chine, la marque a renforcé les positions de ses téléphones des séries S, iQOO et X, ce qui a contribué à maintenir sa forte présence dans ce pays.





Notes :



Les données sont préliminaires et sujettes à modification.



Les expéditions des entreprises sont des expéditions de dispositifs de marque et excluent les ventes des équipementiers pour tous les vendeurs.



La "société" représente la société mère actuelle (ou société de portefeuille) pour toutes les marques détenues et exploitées en tant que filiale.



Les chiffres représentent uniquement les nouvelles expéditions et excluent les appareils remis à neuf.







En Chine, la marque a renforcé les positions de ses téléphones des séries S, iQOO et X, ce qui a contribué à maintenir sa forte présence dans ce pays.