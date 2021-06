En raison des arrondis, certains chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués. En raison des arrondis, certains chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués.

, a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche senior chez Gartner.Les trois premiers vendeurs mondiaux de smartphones ont maintenu leurs positions respectives au premier trimestre 2021 (voir tableau 1). Le lancement de smartphones à prix moyen, tels que les téléphones dont le prix est inférieur à 150 dollars, a stimulé les ventes unitaires de Samsung à l'échelle mondiale. Les premières expéditions de ses smartphones 5G phares ont ajouté à la croissance des ventes de smartphones de l'entreprise.Source : Gartner (juin 2021)Apple est repassé en deuxième position au premier trimestre de 2021, après s'être assuré la place de numéro 1 au quatrième trimestre de 2020. Le lancement de son tout premier iPhone 5G a entraîné une demande continue en 2021., a déclaré M. Gupta.Les cinq principaux vendeurs mondiaux de smartphones ont tous enregistré une forte croissance d'une année sur l'autre par rapport à 2020, ce qui indique que le marché des téléphones se consolide autour des cinq principaux vendeurs. Les vendeurs de smartphones chinois Xiaomi, Oppo et Vivo ont été témoins de la demande croissante de smartphones 5G et ont capitalisé sur les opportunités dues à l'affaiblissement des ventes de Huawei et LG au niveau mondial au cours de ce trimestre.La pénurie mondiale de puces n'a pas encore eu d'impact sur l'industrie des smartphones, l'équilibre entre l'offre et la demande étant respecté. Cependant, cela pourrait changer dans les prochains trimestres et entraîner une augmentation du prix de vente moyen des smartphones au niveau mondial.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?