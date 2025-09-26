Un Américain sur cinq s'informe désormais régulièrement sur TikTok, aucun autre réseau social n'a connu une croissance aussi rapide en matière de consommation d'actualités, d'après le Pew Research Center

Selon une nouvelle analyse du Pew Research Center, un adulte américain sur cinq s'informe désormais régulièrement sur TikTok, soit une forte augmentation par rapport aux 3 % enregistrés en 2020. La croissance la plus rapide concerne les adultes de moins de 30 ans, dont 43 % s'y tournent désormais pour s'informer, ce qui souligne le rôle croissant de la plateforme de partage de vidéos dans la consommation d'actualités.
Une récente analyse du Pew Research Center a révélé que 20 % des adultes américains s'informent désormais régulièrement sur TikTok, contre seulement 3 % en 2020. Selon la société d'analyse, aucune autre plateforme de réseaux sociaux étudiée n'a connu une croissance aussi rapide de la consommation d'informations durant cette période.
TikTok est principalement connu pour le partage de vidéos courtes et est particulièrement populaire auprès des adolescents, dont 63 % déclarent avoir déjà utilisé la plateforme. Mais il est également devenu une source d'information populaire auprès des jeunes adultes. Dans le cadre de la nouvelle enquête du Pew Research Center, 43 % des adultes de moins de 30 ans ont déclaré s'y informer régulièrement, contre 9 % en 2020.
L'enquête a également révélé que les adultes âgés de 30 à 49 ans sont de plus en plus nombreux à s'informer sur TikTok, un quart d'entre eux déclarant désormais le faire régulièrement, contre seulement 2 % il y a cinq ans. Une proportion beaucoup plus faible d'adultes âgés de 50 à 64 ans et de 65 ans et plus déclarent en outre s'informer régulièrement sur cette plateforme (respectivement 10 % et 3 % cette année).
Si l'on s'intéresse spécifiquement aux utilisateurs adultes de TikTok, la consommation d'informations a également fortement augmenté ces dernières années. Plus de la moitié des utilisateurs de TikTok (55 %) déclarent désormais s'informer régulièrement sur la plateforme, contre 22 % en 2020. TikTok est alors désormais à égalité avec plusieurs autres réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), Facebook et Truth Social, en termes de proportion d'utilisateurs adultes qui s'informent régulièrement sur ces plateformes.
Cette ascension rapide de TikTok en tant que plateforme de consommation d'actualités intervient alors que la plateforme continue de faire l'objet d'une surveillance accrue. Peu avant les audiences de la Cour suprême des États-Unis, début 2025, sur la question de l'interdiction de l'application, une étude a révélé que TikTok pourrait servir de vecteur à la propagande chinoise. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 170 millions aux États-Unis, cette enquête met en lumière les risques liés à l'influence étrangère sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées.
Ces préoccupations concernant la sécurité de TikTok ne sont cependant pas les seuls enjeux à prendre en compte. Alors que des entreprises comme Oracle et Silver Lake sont en passe de reprendre les activités américaines de la plateforme, l'algorithme de recommandation, cur technologique de TikTok, reste sous contrôle chinois. Les détracteurs estiment que l'accord conclu par Donald Trump pour « libérer TikTok des griffes de la Chine » n'est qu'un compromis politique qui laisse intacte la technologie de base et soulève la question de savoir si un simple changement de propriétaire peut suffire à préserver les intérêts nationaux.
