Une proportion croissante d'utilisateurs de TikTok se tourne également vers la plateforme pour obtenir du contenu d'actualité. 15% des utilisateurs âgés de 15 à 24 ans se rendent sur TikTok pour obtenir leur dose quotidienne d'informations, et 10% des utilisateurs âgés de 25 à 34 ans font de même. Cependant, ce qui est plutôt inquiétant, c'est que les utilisateurs de TikTok sont plus enclins à négliger la couverture de l'actualité par les journalistes.Ils ont plutôt tendance à s'informer auprès des influenceurs. 36% des utilisateurs de TikTok ont déclaré s'informer auprès d'influenceurs, ce qui est bien plus que les 18% d'utilisateurs de Twitter et les 14% d'utilisateurs de Facebook qui ont dit la même chose. L'information auprès des personnes dites ordinaires arrive en deuxième position sur TikTok avec 23%, ce qui est bien plus élevé que les 16% d'utilisateurs de Twitter qui ont dit la même chose, même si cela reste comparable aux 25% d'utilisateurs de Facebook qui ont fait des déclarations similaires.La forte propension des utilisateurs de TikTok à faire confiance aux influenceurs peut être dangereuse, car peut potentiellement les exposer à la désinformation et aux fake news. Les influenceurs peuvent fournir des opinions déséquilibrées sur les nouvelles au lieu de simplement rapporter les faits. Si TikTok n'améliore pas la qualité de la couverture de l'actualité sur sa plateforme, il pourrait finir par faire beaucoup de mal.Source : Reuters InstituteQuel est votre avis sur le sujet ?D'après vous, le fait que la plateforme soit d'origine chinoise peut-elle représenter un risque sur la collecte des données ?