À la surprise générale, et un jour après que Grok a fait l'éloge d'Hitler, la PDG Linda Yaccarino annonce sa démission de la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, détenue par Elon Musk.



En mai 2023, Elon Musk a annoncé la nomination de Linda Yaccarino en tant directrice générale de Twitter . Yaccarino a été une avocate qui a fait toute sa carrière dans les médias, pour trouver de meilleurs moyens de mesurer l’efficacité de la publicité et a joué un rôle clef dans le lancement du service de streaming Peacock soutenu par la publicité de NBC.Lors de son annonce, Elon Musk avait salué son expérience et son leadership dans un tweet : "". En effet, depuis sa nomination, Twitter, rebaptisée X, et Elon Musk ont fait face à plusieurs controverses.La plus récente est celle du chabot IA d'Elon Musk, Grok. La dernière mise à jour de Grok a présenté un comportement qu'on peut qualifier de dérapage . Le chatbot est notamment devenu une machine de propagande politique, capable de réhabiliter Adolf Hitler, glorifier Musk, et blâmer des victimes de catastrophes naturelles, le tout sous prétexte de "liberté d’expression". La plateforme X a depuis supprimé un grand nombre des productions les plus problématiques de Grok, mais pour les critiques, Grok est dangereuse.C'est dans ce contexte que Linda Yaccarino, PDG de X, a annoncé sa démission à la surprise générale, quelques mois seulement après l'acquisition de la plateforme de médias sociaux par la startup d'IA du milliardaire, xAI. Dans une déclaration publiée sur la plateforme, l'ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal a déclaré qu'elle avait "décidé de quitter son poste de PDG de X" après ce qu'elle a décrit comme "deux années incroyables" à la tête de l'entreprise dans le cadre d'une transformation majeure.Linda Yaccarino n'a pas donné de raison spécifique à sa décision. Mais cette démission intervient un jour seulement après que Grok, le chatbot d'IA développé par xAI, a publié des contenus faisant référence à Adolf Hitler sur la plateforme. Les messages ont ensuite été supprimés à la suite d'une réaction négative du public. "", a déclaré Yaccarino dans un post sur X.Elon Musk a remercié Linda Yaccarino pour ses contributions dans une réponse au message du PDG sur X. Pour rappel, Yaccarino a pris la tête de X, anciennement Twitter, en 2023 pour aider Musk à transformer l'entreprise après l'avoir rachetée pour 44 milliards de dollars. Avant de devenir PDG de X, Yaccarino a passé plusieurs années à moderniser l'activité publicitaire de NBCUniversal, propriété de Comcast.La plateforme de médias sociaux est lourdement endettée et Yaccarino a souvent dû faire face à des controverses provoquées par Musk, qui a fait dévier la plateforme vers la droite. La société a poursuivi en justice de nombreux annonceurs et un groupe publicitaire, alléguant qu'ils s'étaient entendus pour refuser à X l'argent de la publicité.En outre, quelques mois après son entrée en fonction, Elon Musk avait décidé de changer le nom de Twitter en X , et a même remplacé l'oiseau bleu iconique par la même lettre. Ce changement radical a eu un effet négatif sur la popularité de l’application, qui a vu ses téléchargements et son classement chuter sur les deux principales plateformes de distribution d’applications mobiles : l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.Sous la direction de Yaccarino, X a introduit une série de nouvelles fonctionnalités visant à transformer le site de médias sociaux en "application universelle", comme le souhaitait Musk, notamment en s'associant avec Visa pour offrir des solutions de paiement direct et en lançant une application pour la télévision intelligente. La société envisageait également de lancer une carte de crédit ou de débit X.", a déclaré Gil Luria, analyste chez DA Davidson. "Le départ de Yaccarino de l'entreprise de médias sociaux vient s'ajouter aux turbulences qui secouent l'empire commercial tentaculaire de Musk, notamment la chute des ventes de son constructeur de véhicules électriques Tesla et les controverses liées à l'intelligence artificielle. Musk est également impliqué dans une guerre des mots avec le président des États-Unis Donald Trump.Tesla doit également faire face à un exode de ses cadres supérieurs. Le proche allié du milliardaire chez Tesla, Omead Afshar, a été licencié le mois dernier alors que les ventes de l'entreprise continuaient de s'effondrer. Jenna Ferrua, directrice des ressources humaines pour l'Amérique du Nord, a également quitté l'entreprise à peu près au même moment.Pour rappel, en 2023, la plateforme de médias sociaux X (ex-Twitter) semblait mourir d'une mort lente et ennuyeuse. Depuis le rachat tumultueux de Twitter par Elon Musk, la majorité des employés ont été licenciés pour faire des économies à un point où la qualité de la plateforme est remise en cause, elle se heurtait à un exode de ses plus gros annonceurs et de certains utilisateurs très suivis, les recettes publicitaires ont chuté de plus de 50 %, etc.De plus, Musk a échoué à réduire la dépendance du réseau social à l'égard de la publicité et à résoudre le problème persistant des bots, il règne un chaos permanent sur le site et la valeur de l'entreprise dégringole. Des critiques ont même qualifié l'année 2023 comme l'année où l'incompétence et la mégalomanie d'Elon Musk ont défoncé sauvagement Twitter. Pensez-vous que cette démission est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?