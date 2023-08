C'est une chose exceptionnellement rare - dans la vie ou dans les affaires - que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin, transformant la place de la ville mondiale.



Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plate-forme qui pourra livrer, eh bien… tout. Elon Musk et moi sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde. C'est une chose exceptionnellement rare - dans la vie ou dans les affaires - que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin, transformant la place de la ville mondiale.X est l'état futur de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l'IA, X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer.Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement et à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités, mais nous ne faisons que commencer.Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plate-forme qui pourra livrer, eh bien… tout. Elon Musk et moi sommes impatients de travailler avec nos équipes et chacun de nos partenaires pour apporter X au monde.

Quelques semaines plus tard, un impact dans le nombre de téléchargement se fait ressentir

Twitter a connu une baisse spectaculaire de sa position dans les graphiques les plus téléchargés sur les deux plateformes depuis que l'application a été renommée X. Pourquoi ? La situation présente une étude de cas fascinante à l'intersection du capital de marque et de la dynamique de la plateforme mobile.Le cas est quelque peu sans précédent : Twitter a construit une marque omniprésente et connue au cours de près de 2 décennies, puis l'a tout simplement abandonnée, la laissant être exploitée par des concurrents, sans opposition, via les publicités de recherche de marque des plates-formes mobiles.

Des décisions controversées prises par Elon Musk

Fin juillet, Twitter, le célèbre réseau social fondé en 2006, a changé de nom et de logo, suite à l’annonce choc de son propriétaire Elon Musk. Le site web et l’application s’appellent désormais X, et arborent un simple “X” noir à la place du célèbre oiseau bleu qui symbolisait la plateforme depuis plus d’une décennie.Si la PDG de Twitter, Linda Yaccarino, affirme que X sera une application tout alimentée par l'IA, le site a actuellement plus ou moins le même aspect, avec pour seuls changements majeurs pour le moment une remplacement du logo (l'oiseau bleu a tiré sa révérence) et un DNS très confus (x.com renvoie désormais à twitter.com).Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter / X, a fait une annonce à ce sujet :Ce changement radical dans le nom et le logo fait partie d’un plan ambitieux de Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, de transformer le réseau social en une « application tout-en-un » qui offrirait des services variés comme la messagerie, la vidéo, l’audio, les paiements et le commerce. Selon Musk, le choix du “X” vise à « incarner les imperfections en nous tous qui nous rendent uniques ».Selon Eric Seufert, un stratège média qui dirige la plateforme Mobile Dev Memo, X se classe à la 51place sur l’App Store dans la catégorie des applications gratuites les plus téléchargées, et à la 66place sur le Play Store. En revanche, Threads, une application clone de X créée par Meta Platforms (anciennement Facebook), se classe à la 2place sur l’App Store et à la 6place sur le Play Store. Cela malgré le fait que Threads ait perdu près de 75% de ses utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis.L’hypothèse de Seufert est que, si les utilisateurs les plus connectés sont au courant du changement de nom de Twitter en X, la plupart des consommateurs ne le sont pas, et leurs recherches pour “Twitter” sur les plateformes renvoient des résultats qui ne sont pas du tout évocateurs de Twitter. Ainsi, si vous ne savez pas que Twitter a changé de nom pour X, et que vous cherchez “Twitter”, le premier résultat est une publicité payée par un concurrent (Snapchat, Facebook, Instagram, etc.), et le résultat pour X ne ressemble en rien à Twitter. Il n’a pas le nom, ne dit pas « anciennement Twitter » et le logo de l'application n’est même pas bleu. Il s’agit juste de l’icône X peu attrayante et du slogan insipide "Blaze your glory!".Les données de Seufert montrent une chute dramatique des téléchargements de X sur l’App Store immédiatement après l’annonce du changement de nom par Musk - il est passé de la 24place à la 64au 15 août 2023. La décision ultérieure de supprimer et de remplacer l’emblématique marque Twitter et l’oiseau adoré par une ‘X’ générique pourrait avoir aggravé la situation.Ce changement de nom pourrait être considéré comme une erreur grave, si celui qui en est à l’origine ne possédait pas l’entreprise. Twitter était devenu un nom familier dans le monde entier au cours des deux décennies de son existence, avec des expressions comme « Suivez-moi sur Twitter » et des noms d’utilisateur Twitter avec le symbole @ qui sont devenus omniprésents. Cependant, Musk a pris des décisions très controversées depuis qu’il a pris le contrôle et la direction de la société. Sa décision de tuer la marque Twitter et d’utiliser un nom beaucoup plus générique ‘X’ est la plus récente et, selon les données d'Eric Seufert.D'ailleurs, ce rebranding a donné lieu à quelques problèmes. Nous pouvons par exemple rappeler qu'il a conduit au blocage du site en Indonésie en vertu des lois strictes du pays limitant la pornographie et les jeux d'argent. Le ministère de la Communication et de l'Informatique du pays d'Asie du Sud-Est a déclaré que le blocage concernait le domaine "X.com", qui avait auparavant été utilisé pour héberger du contenu qui violait les lois de la nation à majorité musulmane contre le contenu « négatif » à l'instar du contenu pour adultes, selon à Al Jazeera.Elon Musk a pris plusieurs décisions controversées depuis qu'il est à la tête de Twitter. En voici quelques-unes.Peu de temps après sa prise de fonction, Twitter a licencié sans préavis 50% de ses employés, y compris les employés de l'équipe de confiance et de sécurité, selon le responsable de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise, Yoel Roth : « La réduction de nos ressources humaines d'hier a touché environ 15 % de notre organisation Trust & Safety (contre environ 50 % de licenciements à l'échelle de l'entreprise), notre personnel de modération de première ligne subissant le moins d'impact ».Après avoir licencié près de 3 700 personnes, Twitter s'est adressé à des dizaines d'employés qui ont perdu leur emploi et leur a demandé de revenir.Certains de ceux à qui on demande de revenir ont été licenciés par erreur, selon des personnes familières avec les décisions . D'autres ont été licenciés avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk, ont-elles assuré.Le personnel restant a reçu l'ordre de travailler 84 heures par semaine et les managers ont dormi au bureau le week-end . Des ingénieurs de Tesla, en qui Elon Musk a confiance, son venu dans les locaux de Twitter pour analyser le code de leurs confrères, même si leurs compétences acquises en travaillant sur Autopilot et d'autres logiciels et matériels Tesla ne chevauchent pas directement les langages et les systèmes utilisés pour construire et entretenir Twitter / X.Peu de temps après avoir pris le contrôle du réseau social, Elon Musk a déclaré qu'il ne rétablirait aucun compte suspendu définitivement tant que la société n'aurait pas mis en place et convoqué un conseil de modération de contenu avec « des points de vue très divers ». Après trois semaines à la tête de Twitter, Elon Musk n’avait toujours pas mis en place ce fameux conseil éthique. D'ailleurs, il prenait les décisions importantes lui-même, directement ou sous couverture.C'est dans ce contexte qu'il a lancé un sondage, disant à ses abonnés sur Twitter : « Réintégration de l'ancien président Trump », en leur proposant de répondre « oui » ou « non ». À la suite de ce sondage, le « Oui » l'a emporté par une mince marge de 52 % à 48 %. Par la suite, il a écrit « Vox Populi, Vox Dei » (littéralement « la voix du peuple est la voix de Dieu »). Quelques minutes après le message d'Elon Musk, le compte de Donald Trump était de nouveau visible.Source : Eric Seufeurt Quelle est votre opinion sur le changement de nom de Twitter en X ?Pensez-vous que ce changement de nom a été une bonne ou une mauvaise décision pour l’entreprise ?Avez-vous continué à utiliser X après le changement de nom, ou avez-vous basculé vers une autre plateforme de réseau social ?Quel nom et quel logo auriez-vous choisi pour remplacer Twitter, si vous aviez été à la place de Elon Musk ?Quels sont les avantages et les inconvénients de changer le nom d’une marque établie et reconnue dans le monde entier ?Que pensez-vous des différents changements opérés par Elon Musk sur Twitter, de façon unilatérale, sans consultation des experts dans le domaine ? Incompétence ou autre ? Pourquoi ?Quel(s) est / sont celui / ceux qui vous a le plus choqué / surpris ?Selon vous, à quoi sert donc la nouvelle PDG, qui était supposée diriger l'entreprise tandis qu'Elon Musk devait se concentrer sur la partie produit ?