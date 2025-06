Les livraisons mondiales de tablettes ont augmenté de 8,5 % au premier trimestre 2025, Apple a conservé sa position de leader, Samsung s'est classé deuxième et Xiaomi troisième, d'après Canalys



Selon le rapport de Canalys, la Grande Chine a connu une forte augmentation de la demande des consommateurs pendant le Nouvel An lunaire, soutenue par les subventions gouvernementales accordées au commerce de détail. Aux États-Unis, l'incertitude concernant les droits de douane a entraîné une forte augmentation des importations de tablettes en janvier, avant de s'effondrer de plus de 10 % en février après l'annonce des exemptions.Himani Mukka, directeur de recherche chez Canalys, commente le rapport : "Kieren Jessop, directeur de recherche chez Canalys, déclare : "Un récent sondage Canalys a révélé que plus de 50 % des partenaires de distribution B2B qui vendent des tablettes prévoient une croissance de leur activité en 2025 par rapport à 2024. Les tablettes connaissent également un certain succès en tant qu'alternatives informatiques pratiques sur le lieu de travail. Dans un autre sondage, plus de 20 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles prévoyaient d'équiper les employés mobiles de leurs clients avec des tablettes, tandis que près de 17 % ont identifié les tablettes comme un remplacement rentable des PC traditionnels pour certaines fonctions. Cependant, 30 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles ne voyaient pas de demande significative. Cela indique que l'achat de tablettes par les entreprises est souvent considéré comme facultatif. En particulier lorsque la majorité des travailleurs qui souhaitent ou ont besoin d'une tablette apportent leur propre appareil personnel.Au premier trimestre 2025, Apple a conservé sa position de leader sur le marché des tablettes, enregistrant une croissance de 14 % par rapport à l'année précédente avec 13,7 millions d'iPad vendus. Samsung s'est classé deuxième avec 6,6 millions d'unités vendues, soit une baisse de 5,2 %. Xiaomi a dépassé Lenovo pour la première fois, grâce à ses excellentes performances sur son marché domestique, enregistrant une croissance annuelle de 56 % avec 3,1 millions d'unités vendues et gagnant deux points de pourcentage de part de marché par rapport au premier trimestre 2024. Lenovo suit en quatrième position, avec une croissance de 19 % et 2,5 millions d'unités vendues. Huawei complète le top 5, avec une part de marché de 6,5 % et 2,4 millions d'unités vendues dans le monde.: CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?