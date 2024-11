Selon l'étude Canalys, les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de 5% en glissement annuel au troisième trimestre 2024, atteignant 309,9 millions d'unités, la plus forte performance du troisième trimestre depuis 2021. Cette hausse a été alimentée par des lancements agressifs de marques de smartphones offrant des portefeuilles rafraîchis avec de fortes propositions de valeur, des nombres encourageants de mises à niveau dans le cadre d'un cycle de rafraîchissement favorable et d'un sentiment de consommation robuste.Samsung est arrivé en tête avec 57,5 millions d'expéditions, soutenu par une gamme d'entrée de gamme rationalisée. Apple a conservé la deuxième place avec un record de 54,5 millions d'unités, grâce aux bons débuts de la série iPhone 16 sur les marchés émergents et à la réduction de l'écart matériel entre les modèles de base et les modèles Pro. Xiaomi occupe la troisième place avec 42,8 millions d'unités et une part de marché de 14 %, grâce à un positionnement stratégique des stocks pour les nouveaux lancements sur les principaux marchés. OPPO et Vivo ont terminé le top 5, avec respectivement 28,6 millions et 27,2 millions d'unités expédiées, grâce à de bonnes performances dans la région très compétitive de l'Asie-Pacifique.Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys, commente la situation d'Apple :Toby Zhu, analyste principal chez Canalys, déclare :Le Xuan Chiew conclut le rapport :: CanalysPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?