Il s'agit d'une révision à la baisse par rapport à la prévision précédente d'IDC de -3,2 %, due à des perspectives économiques plus faibles et à une inflation continue, qui ont freiné la demande des consommateurs et allongé les cycles de rafraîchissement. Malgré la baisse des prévisions pour 2023, IDC s'attend à ce que le marché se redresse en 2024 avec une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente, suivie d'une croissance à un chiffre pour le reste de la période de prévision, ce qui donne un taux de croissance annuel composé de 1,7 % sur cinq ans.", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC's Mobility and Consumer Device Trackers. "Du point de vue des systèmes d'exploitation (OS), IDC s'attend à ce que les livraisons d'iOS connaissent une croissance de 1,1 % en 2023 pour atteindre une part record de 19,9 %, car iOS continue de mieux résister aux défis macroéconomiques qu'Android, qui devrait reculer de 6,0 % cette année. Alors que toutes les régions devraient décliner, la Chine, l'Asie/Pacifique (hors Japon et Chine) et l'Amérique latine (régions de prédilection de la plupart des joueurs Android) contribueront le plus au déclin avec des livraisons en baisse de 3,6 %, 4,4 % et 6,2 % respectivement. Les États-Unis et l'Europe occidentale devraient connaître une baisse de 3,8 % et de 6,1 %.", a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe Mobility and Consumer Device Trackers chez IDC. "".Source : IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?