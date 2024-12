Malgré les gros titres négatifs et les préoccupations croissantes concernant l'impact des médias sociaux sur les jeunes, les adolescents continuent d'utiliser ces plateformes à des taux élevés. En 2023, l'enquête du Pew Research Center menée auprès des adolescents américains avait révélé que près de la moitié sont constamment en ligne sur les médias sociaux.Le Pew Research Center a menée a nouveau cette enquête auprès de 1 391 adolescents américains âgés de 13 à 17 ans entre le 18 septembre et le 10 octobre 2024. Le rapport pour 2024 a confirmé les chiffres de 2023, près de la moitié (46 %) des adolescents américains déclarant être "constamment" en ligne, malgré les inquiétudes concernant les effets des médias sociaux et des smartphones sur leur santé mentale.Comme les années précédentes, YouTube est la plateforme la plus utilisée par les adolescents : 90 % d'entre eux déclarent regarder des vidéos sur le site, soit une légère baisse par rapport aux 95 % de 2022. Près des trois quarts d'entre eux déclarent visiter YouTube tous les jours.Une légère tendance à la baisse a été observée pour plusieurs applications populaires utilisées par les adolescents. Par exemple, 63 % des adolescents ont déclaré utiliser TikTok, contre 67 % auparavant, et Snapchat est passé de 59 % à 55 %. Cette légère baisse pourrait être due à l'assouplissement des restrictions imposées par la pandémie et au fait que les jeunes ont plus de temps pour voir leurs amis en personne, mais elle n'est pas suffisante pour être vraiment significative.C'est chez les adolescents que X a connu la plus forte baisse. Seuls 17 % des adolescents déclarent utiliser X, contre 23 % en 2022, l'année où Elon Musk a racheté la plateforme. Reddit est resté stable à 14 %. Environ 6 % des adolescents ont déclaré utiliser Threads, la réponse de Meta à X, lancée en 2023. WhatsApp, le service de messagerie de Meta, est une rare exception : le nombre d'utilisateurs adolescents y a augmenté, passant de 17 % en 2022 à 23 % en 2022.Pew Research Center a également demandé aux jeunes à quelle fréquence ils utilisaient diverses plateformes en ligne. Un nombre restreint mais significatif d'entre eux ont déclaré qu'ils les utilisaient "presque constamment". Pour YouTube, 15 % ont déclaré une utilisation constante, pour TikTok, 16 % et pour Snapchat, 13 %.Comme dans les enquêtes précédentes, les filles sont plus susceptibles d'utiliser TikTok presque constamment, tandis que les garçons gravitent autour de YouTube. Il n'y a pas de différence significative entre les sexes dans l'utilisation de Snapchat, Instagram et Facebook. Environ un quart des adolescents noirs et hispaniques ont déclaré visiter TikTok presque constamment, contre seulement 8 % des adolescents blancs.Le rapport est publié alors que les pays du monde entier s'interrogent sur la manière de gérer les effets des médias sociaux sur le bien-être des jeunes. L'Australie a récemment adopté une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, mais on ne sait pas encore comment elle pourra faire respecter cette limite d'âge, ni si elle aura des conséquences inattendues telles que l'isolement des enfants vulnérables par rapport à leurs pairs.Un autre récent rapport du Pew Research Center permet de comprendre ces tendances chez les jeunes américains. L'enquête portait sur les influenceurs et révélait que les jeunes Américains s'appuient de plus en plus sur les influenceurs des médias sociaux pour s'informer et se tenir au courant de l'actualité, la majorité de ces influenceurs étant des hommes et penchant politiquement à droite.L'enquête a révélé que si un adulte américain sur cinq consomme régulièrement des informations provenant d'"influenceurs" en ligne qui discutent de l'actualité, ce chiffre s'élève à près de 40 % chez les jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Parmi ceux qui se tournent vers les influenceurs pour s'informer, 65 % déclarent que cela les a aidés à mieux comprendre l'actualité et les questions civiques. Ainsi, les rapports de Pew Research Center reflètent un changement culturel plus large chez les jeunes américains.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?